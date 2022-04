SJS Aubel bien embêté par le duel FC Aubel - Ster-Francorchamps, la Team GSI Verviers joue déjà son dernier match, le Cosmos Stavelot forfait ou pas?

Pour SJS Aubel (3e, 27 pts), il faut absolument l’emporter à Oreye (2e, 30 pts).Pas parce que ça pourrait offrir le sacre au BF Dinant (1er, 34 pts), mais bien parce que les meilleurs deuxièmes monteront. D’autant qu’il se murmure que certaines équipes de D2 pourraient fusionner ou quitter l’ABFS, ce qui supposerait des montants supplémentaires. Le hic, pour SJSAubel, c’est qu’une bonne partie de son noyau joue aussi au football à Aubel et à Ster-Francorchamps. Et, samedi, il y a justement un important Ster-Aubel (P1).

« C’est compliqué car ce Ster-Aubel tombe très mal. On va donc essayer d’être beaucoup et de faire fortement tourner » fait savoir Antoine Baltus à 24 heures du déplacement à Oreye. Dans l’autre sens, William Mauclet ne joue pas avec Warnant mais il est…blessé.

Situation compliquée aussi au Cosmos Stavelot (6e), qui n’a plus rien à espérer mais qui doit se déplacer à Bastogne ce vendredi. "Je cherche cinq joueurs pour éviter le forfait et donc l’amende" résumait le président stavelotain Jean Roufosse.

Enfin, avec un match joué de plus, la Team GSI Verviers (5e) va (déjà) disputer sa dernière rencontre de championnat, la 22e donc. Ce sera ce vendredi à Henri-Chapelle face à Marseille Wanze (7e).

« On veut prendre du plaisir pour notre dernière. Notre première saison en nationale est réussie » estime Anthony Rox pour GSI. « Plusieurs nouveaux joueurs seront présents pour venir voir notre match, on est déjà tourné sur la saison prochaine mais on veut terminer de la plus belle des façons! »