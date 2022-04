Sébastien Carabin : « Je vais mettre le trail un peu entre parenthèses »

Le week-end dernier, confirmation de son potentiel après une victoire lors de la Coupe du monde de Malte, la première de sa carrière dans la discipline. Une natation moyenne (dernier temps des 6 athlètes labelisés "élites" présents. "L’absence de prize-money explique le maigre plateau", fait notre compatriote), suivie des meilleurs chronos sur le VTT et le trail.

"Il y avait longtemps que je n’avais plus nagé en eau libre, la mer en l’occurrence, explique-t-il. Je n’ai pas nagé plus vite que d’habitude, mais j’ai terminé plus frais. Après, j’ai vu que la forme montrée ces dernières semaines n’était pas partie…"

Il est vrai que l’homme enchaîne depuis le début du printemps. Une des plus grosses VTT au monde en Afrique du sud (la Cape Epic, soit 700 km sur 8 jours, à faire en duo – bilan: 14es avec son coéquipier français habituel) et une victoire au trail de Stavelot – 21 km – à peine revenu en Belgique: du Carabin "touche à tout talentueux" pur jus.

"Le week-end qui vient, je serai en Grèce pour un deuxième Xterra, indique-t-il. J’aspire vraiment à faire une saison complète dans ce sport. Le trail? J’avoue que ma blessure de l’an passé (fracture de fatigue au tibia) m’a un peu refroidi. Chaque fois que je recours un peu plus intensément, la zone douloureuse se rappelle à moi. Je dois faire attention et trouver une solution (remettre des semelles orthopédiques?). C’est pour cela que j’ai décidé de mettre le trail entre parenthèses. Des petites distances, ok, en faisant attention…"

Du coup, sa participation aux championnats de Belgique au Ohm Trail, début juin, est incertaine. "Si cela se passe bien, si je ne ressens plus de gêne, je compte faire l’OCC fin août, une course de 56 km figurant au programme de l’UTMB, termine Carabin. Et fin d’année, Olne-Spa-Olne, pour un retour sur cette course…"