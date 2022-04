HEUSY: Schoonbroodt, Burguet et Micco sont de retour de suspension. Kuavita a repris mais devrait être trop juste pour débuter. Ruelle, de la P4, est repris.

SART: Depresseux rentre de New-York mais non repris, Cuypers est en Afrique, Vandeberg s’est blessé la semaine passée. Deux ou trois U21 compléteront le noyau.

La rencontre a été avancée à ce jeudi pour éviter aux deux formations de jouer samedi puis lundi.

A priori, au sein des groupes respectifs, personne ne s’en plaindra. "Nous venons d’avoir quatre ou cinq matchs en quinze jours. Franchement, c’est très compliqué au niveau du noyau. D’ailleurs, notre saison vient un peu de basculer (NDLR: cinq défaites depuis mi-mars!) . Il n’y a rien à faire: quand tu as autant d’absents et en même temps autant de matchs si rapprochés…" , regrette Jessy Dionisio, le technicien heusytois. Aux Hautes Fagnes (2-0), il avait ainsi dû composer avec des éléments de P4, des U17… pour aucun remplacent.

L’exercice 2021-2022 est toutefois loin d’être fini pour les Rouge et Blanc. Qui, s’ils ne pensent plus trop au tour final ( "Ce serait un miracle" ), doivent encore camper un rôle d’arbitre pour le titre. Après Sart (2e) ce 14 avril, ils recevront en effet l’actuel leader eupenois le dimanche 24. "Et, aussi, nous irons à Emmels qui lutte pour le maintien" , ajoute Jessy Dionisio. "Nous avons un vestiaire de compétiteurs: il n’est pas question de favoriser l’une ou l’autre équipe."

De son côté, Sart joue gros: les hommes de Fortune Modafferi peuvent revenir à égalité avec le FC Eupen qui, lui, sera à Herve samedi.

"On veut d’abord gagner pour complètement assurer la 2eplace, afin de jouer chez nous le tour final. Et puis revenir sur Eupen est un bel objectif, même si ce serait avec un match de plus (NDLR: jusqu’à samedi, donc) . Tant qu’il est mathématiquement possible, nous croyons au titre. Voici moins de trois semaines, Recht comptait trois points de plus.Aujourd’hui, ils sont à sept de nous!"

Pour Fortu, cette période de Pâques permettra d’y voir plus clair en haut de tableau. "On en saura plus lundi soir. Nous avons deux matchs compliqués, Eupen aussi – et même encore plus." Lundi, Sart va à Stavelot.

Le jeune défenseur Reda Najdawi quittera Raeren-Eynatten en fin de saison pour rejoindre Sart. (JPH)