Liège-Bastogne-Liège Espoirs: «Il faudra tenir dans la trilogie» (+ itinéraire/horaire)

Remis de sa fracture de la clavicule, le Pepin vivra sa deuxième épreuve dans la catégorie U23, dans la foulée du Circuit des Ardennes (4 étapes) disputé la semaine précédente. "C’était compliqué. J’en retiens du positif comme du négatif. J’ai par exemple commis des erreurs au niveau de la vision de course, dans le vent. Il faut que je fasse beaucoup plus attention. Je repars un peu de zéro: un peloton Espoirs/Élites n’a rien à voir avec un peloton Juniors. Mes sensations ne sont pas mauvaises, mais pas non plus incroyables" , expose celui qui, en 2021, avait terminé dixième de la Classique des Alpes Juniors.

Et qui sait donc ce que grimper signifie – toujours intéressant avant d’attaquer un parcours garni de onze côtes répertoriées en 175 bornes. "Je suis allé faire une reconnaissance mardi. Je connais ces routes, de toute façon. Je sais à quoi m’attendre. On verra si j’ai assez récupéré… Car j’ai en plus des petits soucis respiratoires. À cause du pollen? D’autre chose? Je vais devoir les régler. Je ne suis dès lors pas à 100% pour le moment."

Face à des formations comme Lotto Soudal Development, Axeon, Development DSM, Groupama – FDJ ou encore Uno-X Development, il faudra être costaud pour franchir la ligne de Blegny-Mine en bonne place. "Ce sont les coureurs qui font la course. Est-ce que les grosses équipes voudront commencer tôt ou attendre la Redoute (NDLR: à 40 km de l’arrivée) ? Pour moi, l’idéal serait que ça attende un peu. Mais il faudra déjà tenir dans la trilogie Wanne-Stockeu-Haute Levée, des côtes difficiles avec des descentes piégeuses sur des petites routes. Et puis après la Redoute, ce ne sera pas encore fini. " Il restera en effet la bosse de Nessonvaux (rue Vaux), le Fays de José puis le thier Fouarge (Bolland).

Itinéraires/horaires

Horaire calculé sur la moyenne la plus rapide: 42 km/h.

DÉPART EN CORTÈGE 12h15

Place Mac Auliffe, rue du Vivier

à droite, rue de la Citadelle

à gauche, rue des Jardins

Tout droit, Porte de Trèves, rue Piconrue RP, à gauche, N30, dir. La Roche rue Gustave Delperdange

Tout droit, rue Pierre Thomas

RP de la Doyenne, légèr. à gauche, N834 Tout droit, N834, rue de la Roche

Carr. N834/N854, tout droit

DÉPART RÉEL 174,8 – 12h25

Savy: car. N834/N854 tout droit dir. Bertogne, N8340

Longchamps: N834, tout droit, Longchamps12h31

N834, tout droit, Église

Bertogne: RP à gauche, dir. Marche, N8268,5166,312 h 37

Givry: Rétrécissement (École communale), Drapeau Jaune

Tout droit, rue de Chevirolle, rue des Pietris, à droite, dir. Bastogne 12h45

Rouette: N854, Rouette

Champs: N854, Champs12h48

Savy: N834/N854, à gauche, N834, dir. La Roche

Longchamps: N834, tout droit, Longchamps26,1148,713 h 02

N834, tout droit (Église)26,4 km

Bertogne: RP, à droite, N826, dir. Houffalize N826, tout droit

Compogne: N826

Terre plein central, tout droit, N826, dir. Houffalize

HOUFFALIZE: N826, tout droit

Mabompré: Carrefour N826/N847, tout droit, dir. Houffalize36,8 km – 13h18

Carrefour N826/rue Eugène Isaye, à droite

CÔTE DE SAINT-ROCH – GPM 1

PIED DE CÔTE (rue Eugène Isaye)

km 42,2-13h25

Carrefour rue Eug. Isaye/rue St Roch, à droite, rue Saint-Roch13h26

Tenir la gauche, rue Saint Roch

SOMMET DE CÔTE13h27

Carrefour rue Saint-Roch/N30, à gauche, N30

Dans la descente, tout droit,

Ilot Central, Drapeau jaune, tout droit

À droite, Place du Roi Albert13h31

À gauche, rue de Liège, dir. Vielsalm

CÔTE DE HOUFFALIZE – GPM 2

PIED DE CÔTE (à hauteur piquet TEC à droite)km 46,4 – 13h31

N30, tout droit Passage sous Pont Autoroute13h34

Carrefour N30/N827, tout droit, dir. Manhay 13h35

SOMMET DE CÔTE (face n° 1 N30 – droite)13h35

Fontenaille: N30

Dinez: N30

Passage sous Pont Autoroute13h41

N30/N812, à droite dir. Montleban

Montleban: N812

Carr N812/Lomré, tout droit, dir.

Baclain: N812, tout droit

Carrefour N812/N878, à gauche, dir. Vielsalm

Carrefour N878/N878B, à gauche, dir. Courtil13h54

N878B, tout droit, route de Baclain, dir. Vielsalm

Carrefour N878B/N892, tout droit, dir. Bovigny

Bovigny, tout droit

Passage sous pont de Chemin de Fer

Bovigny: Tenir la gauche, 13h58

Carrefour 892/N68, à gauche, N68, dir. Vielsalm

Honvelez: N68, route de Cierreux, tout droit

Zone de ravitallement

VIELSALM: Salmchâteau: N68, rue de Cierreux

Carrefour. N68/N89, à droite, dir. Vielsalm14h05

N68, rue des comtes de Salm

Vielsalm: N68, terre-plein central,

N68, terre-plein central, drapeau jaune

Tenir la droite, rue de l’Hôtel de Ville

Carrefour N68/N823, à gauche, dir. Hotton

Rue Général Jacques N823

Place Moxhet, à droite

Rue Bertholet N823/N68 – îlots centraux14h09

Grand-Halleux: N68 rue Capitaine Lekeuxkm 78 – 14h16

serrer à gauche à l’église

TROIS-PONTS: N68, à droite direction Wanne 14h20

CÔTE DE WANNE – GPM 3

PIED DE CÔTE km 80,3 – 14h20

carrefour Spineux/Neuville, tout droit

Spineux: tenir la droite (monument)

tenir la droite14h22

carr. Lavaux/Faix du Diable, tout droit dir. Wanne

suivre à gauche

SOMMET DE CÔTE 14h24

Rond-Point, tout droit, direction

Wanneranval: Tout droit

Bas de descente rapide, virage serré à gauche

Stavelot: Route de Wanne

Mini Rond-Point, tout droit

Carrefour route de Wanne/Stockeu, à droitekm 88,8 – 14h32

MUR de STOCKEU – GPM 4

PIED DE CÔTE14h32

Stockeu

SOMMET DE CÔTE (Stèle Eddy Merckx)km 89,8 – 14h33

Carr. Stockeu/Rte Somagne, virage serré à gauche

Descente rapide, route de Somagne

Stavelot: Tenir la gauche, dir. Chemin du Château

Tout droit, passage sur pont14h35

Tout droit, rue Gustave Dewalque

Tenir la droite, rue du Chatelet, dir. Ttes directions

Carr. rue du Chatelet, Av.Ferd. Nicolay, à droite

Tenir la droite, directement dir. Dvt les Capucins14h36

Carr. N68/N622, tout droit, dir. Francorchamps

CÔTE DE LA HAUTE LEVEE – GPM 5

PIED DE CÔTE

Berne centrale, N622, Haute Levée

14h36

Rond Point, N622, tout droit

km 93,9 – 14h39

SOMMET DE CÔTE 14h41

N622, route de Spa, rue Albert Counson

Francorchamps: N622, tout droit

Dévoiements

Carrefour N622/rue du Centre, tourner à gauche14h46

Rétrécisseur, rue du Centre

Carrefour rue du Centre/rue Émile Goedert

Tout droit, rue Émile Goedert

Route de Neuville, rétrécissseurs successifs

Neuville: Hameau de Neuville, tout droit

Ruy: Rétrécissement

COL DU ROSIER – GPM 6

PIED DE CÔTEkm 103,9 – 14h53

Chevrouheid: Ruy

Andrimont: Andrimont

SOMMET DE CÔTE, à gauche14h59

Borgoumont: Dévoiement (chicane),

Chicane, drapeau jaune

La Gleize: Chicane, drapeau jaune

15h05

Stoumont: à droite, direction Liège

N633, ilot central A droite, N606

CÔTE DE LA VECQUEE – GPM 7

PIED DE CÔTEkm 116,8 – 15h12

SOMMET DE CÔTE

Desnié 15h22

A gauche, dir. La Reid

Bayonnard: N606 à gauche dir. Hautregard 15h26

Hautregard: N606 à gauche N697, dir. Remouchamps

SougnéN697

Remouchampsavenue Marcellin la Garde, N697/N 633

À gauche N633/66615h37

Traverser pont sur l’Amblève, N633 av de la Poralée

RP, à droite, rue du Vieux Pont15h37

À gauche rue du Halage

À droite rue du Broux

À gauche rue Ladry15h38

À droite rue Trotinfosse

CÔTE DE LA REDOUTE – GPM 8

PIED DE CÔTEkm 135,4 – 15h38

Après pont autoroute, tenir la droite

SOMMET DE CÔTE

Rouvreux: À droite, rue de Warnoumont

À droite N3015h44

Sprimont: N30, rue J. Schlinder rue du Centre

RP, à droite, N678, rue Joseph Poitier, dir E25

rue de Louveigné

RP, N678/Sortie Autoroute, tout droit, dir. Liège

Passage sous Pont Autoroute, N678

Terres-plein successifs15h50

Rond-Point, tout droit, dir. Spa

Terre-plein central km145 – 15h52

Car. N678/Gendarmerie, à gauche, dir. Sendrogne

Louveigné: Rue de la Gendarmerie,

Carr. rue de la Gendarmerie/N62, à droite

RP, N62/N666, Avenue Paola, à gauche, dir. Spa

Carrefour, N666/rue des Fusillés, à gauche

Rue de Banneux, tout droit15h58

Tout droit, rue de Trasenster

Trasenster: Carrefour Trasenster/Trasenster, tout droit16h03

Tout droit, rue Heid Mawet

Virage serré vers la droite

Passage sur Pont, rue de la Gare

Carrefour, rue de la Gare/N61, à gauche

Carrefour, N61/rue G. de Gaulle, N604, à droite

Tout droit, N604, rue Vaux, Au Chaudfour

CÔTE DE NESSONVAUX – GPM 9

PIED DE CÔTE (plaque rue Vaux)

km 155,4-16h07

Tout droit, N604, rue Village

Carrefour N604, rue Bouteille

SOMMET DE CÔTE (carr, N604/Voie l’Octroi)16h12

Carrefour N604, Voie de l’Octroi, à droite

Voie de l’Octroi

À gauche, route du Château d’Eau

Xhendelesse: Tout droit, rue du Vieux Comptoirkm159,7-16h13

Tout droit, rue Albert Leclercq

A gauche, rue du Bief16h15

rue du Bief, Reneubois

A droite, dir. Herve, Reneubois16h16

Carrefour Reneubois/N621, tout droit

rue des Deux Tilleuls16h18

CÔTE DE JOSÉ – GPM 10

PIED DE CÔTE (plaque José)

km 163,1-16h19

à droite, rue des Deux Tilleuls, Fays de José

SOMMET DE CÔTE (carrefour de l’Église)16h19

A droite, rue de José

A gauche, Sur les Vignes

Herve: Rond-Point Point Chaud, tout droit, dir. Aachen

A gauche, rue de Noblehaye

km 165,5-16h21

A droite, chemin Leboulle16h23

A gauche, rue des Doyards

Thier Fouargekm168,9-16h26

CÔTE DE BOLLAND – GPM 11

PIED DE CÔTE

SOMMET DE CÔTE (piquet en bois à droite)16h27

rue Dessus le Bois

à gauche, rue Hacboister16h28

Blegny: rue de Gobcé171,2-16h30

Rue de Gobcé

A droite, rue de la Fontaine16h30

A gauche, rue Richelette

Rond-Point, à gauche, rue Lambert Marlet16h34

rue Lambert Marlet (face au Cladic)

16h35