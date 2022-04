Buts: Evrard (0-1, 45e+4), Diallo sur pen. (1-1, 51e), Heindrichs (1-2, 81e).

Si Heusy (7e) n’a plus grand-chose à espérer de ce championnat de P2C, le club de Sart, lui, demeure en lutte pour le titre.Ça n’a pas empêché les Heusytois de tout donner ce jeudi face à leurs invités sartois. "On veut jouer notre rôle d’arbitre jusqu’au bout.On l’a fait contre Sart et on le fera aussi contre Eupen" prévient le mentor heusytois Jessy Dionisio, particulièrement "fier de mes joueurs et de la mentalité affichée."

La soirée n’a toutefois pas été facile pour les Rouges. "On souhaitait faire une petite pause en première mi-temps pour permettre à nos joueurs qui font le ramadan d’avoir l’occasion de boire (NDLR: le match commençait à 20h15 et le soleil se couchait à 20h32).Les concernés étaient en plein effort et n’avaient rien bu de la journée.L’arbitre a refusé, alors j’ai demandé à mon gardien de se mettre au sol pour provoquer la pause…" Derrière, l’homme en noir a ajouté du temps complémentaire à la première mi-temps. "Trop!" , si l’on en croit le T1 Dionisio. Et c’est justement pendant ces minutes de plus que Sart débloque la marque via Étienne Evrard.

En début de deuxième période, les visités héritent d’un penalty converti par l’inévitable Mohamed Diallo.

"Malheureusement, à 1-1, on finit par encaisser à dix minutes du terme et on s’incline malgré une bonne prestation" conclut Jessy Dionisio.

Du côté de Sart, où un Lucas Heindrichs fraîchement monté au jeu a offert les trois points à ses couleurs, on a bien fêté la victoire.À tel point que le coach Fortune Modafferi n’a pas répondu au téléphone malgré nos multiples sollicitations.

Les Verts, plus que jamais candidats au titre, iront à Stavelot ce lundi pour tenter de confirmer.