Buts: V. Heine (1-0, 2-0 et 3-0, 10, 20e et 28), T. Busch (3-1, 42e), T. Bastin (4-1, 45e), V. Heine (5-1 et 6-1, 60e et 75e).

Un déplacement difficile attendait ce jeudi le candidat au titre de P4H Chevron, mais les gars de Ludovic Lejeune ont très bien négocié ce déplacement à Ster. "J’avais dit aux joueurs qu’il restait cinq marches et qu’il fallait tout donner", dévoile le coach chevronnais, qui a surpris son monde en lançant Vincent Heine à l’attaque. Le défenseur lui a donné raison en inscrivant cinq des six buts des siens. "Je savais qu’il pouvait surprendre avec sa vitesse et il a très bien fait ça. C’est un coup de poker qui, cette fois, a bien marché."

Voilà donc Chevron qui reprend (provisoirement?) la tête du championnat devant Sart B et Bellevaux. Et cela n’étonne pas Maxime Brant.

"Ce Chevron-là n’a plus rien à voir avec l’équipe de l’aller et il ira au bout, prédit le coach sterlain. Ils ont proposé du jeu et méritent leur victoire. On leur a certes offert des cadeaux mais ils sont allés les chercher."