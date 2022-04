Buts: NC (0-1, 16e; 0-2 sur pen., 25e), Lehane (1-2, 72e), Nols (2-2, 85e; 3-2, 89e), NC (3-3, 90e+4)

Dernier du classement contre candidat au tour final: le duel de ce jeudi entre Bolland B et Saive B semblait déséquilibré et la première mi-temps le confirmait puisque Saive B menait 0-2 à la pause. « Mon équipe ne s’est toutefois pas laissée abattre et a vraiment livré une belle deuxième mi-temps » indique le mentor bollandois Thomas Zegels.

Résultat: ses troupes remontaient leur retard et prenaient même l’avance en fin de partie avant de voir les Sylvatiens égaliser… à la 94eminute de jeu.

« C’est évidemment frustrant mais ça reste un très bon résultat pour nous! »