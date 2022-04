CASINO SPA: Lodomez 14, Wilkin 7, Mertens 5, Muller 4, Nicaise 12, Van den brule 24, Franck 21.

Soulagement du côté du Casino Spa qui en finit avec ce championnat difficile qui sera le dernier en TDM2. Sans Wintgens (vacances) ni Léonard et Bonaventure (blessés), les Thermaliens ont pris un départ plus qu’intéressant dans le derby liégeois. Ils rentraient une première fois au vestiaire avec 15 longueurs d’avance.

"On a bien commencé en maîtrisant le rebond, en faisant circuler la balle et en attaquant l’anneau", résume Valéry Borgers, le coach spadois, assuré de ne pas finir dernier de la série. "Durant la deuxième mi-temps, Liège a durci le jeu et a augmenté le tempo. Cela a permis à notre adversaire de revenir dans le match."

Le troisième acte était compliqué et voyait les visités recoller à cinq longueurs à la demi-heure.

"Mais les gars ont tenu bon, ils se sont arrachés mentalement et physiquement pour remporter la victoire. Même si c’était le dernier match, le sourire était présent et on peut partir en vacances avec une relative satisfaction. Le job est fait!"