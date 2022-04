La défaite à Embourg n’est déjà plus qu’un mauvais souvenir pour les Verviétois. Grâce à leur succès 3-7 à Tournai, ils relèvent la tête et, surtout, confortent leur 2eplace, tout en gardant des options sur le titre.D’autant que de leur côté, Saint-Georges (1-3 à Luxembourg) et Embourg (2-3 à Keerbergen) l’ont également emporté.D’où l’importance de ces points pris chez les Tournaisiens, où les Lainiers ont d’abord été menés avant de réagir de belle manière.

Actuellement, Saint-Georges (29 points) mène la danse en D3A, devant Verviers (28) et Embourg (27).

Pour rappel, les deux premiers montent automatiquement en D2, les troisième et quatrième étant quant à eux barragistes.

Le RHCVva-t-il décrocher le titre? Ou fêtera-t-il simplement la montée? Tout reste possible puisque les Verts recevront l’avant-dernier Ixelles le 24 avril, puis la lanterne rouge luxembourgeoise le 1er mai en clôture de championnat. C’est là que Verviers célébrera la montée et/ou le titre. Cela dépendra aussi du résultat entre Embourg et St-Georges qui s’affrontent également le 1er mai. Suspense, donc.