P4: Sart B seul en tête dès ce soir? Plusieurs matches au programme ce jeudi aussi

En P4H, où Sart B, Bellevaux et Chevron peuvent encore prétendre au titre, on suivra de près le duel de ce mercredi (19h30) entre Bullange (7e) et Sart B qui a l’occasion de s’isoler (provisoirement?) en tête du championnat. D’ailleurs, Chevron ne devra pas se louper jeudi (20h) à Ster-Francorchamps B (6e).