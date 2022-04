Après une première réunion concluante fin mars entre les comités du Wallonia (Waimes) et du Turkania (Faymonville), les clubs se sont tournés vers leurs affiliés respectifs afin de leur soumettre le projet et ainsi savoir si les uns et les autres étaient plutôt favorables à l’idée de fusion ou pas. Visiblement, les retours ont été positifs, puisque ce lundi 11 avril, les décideurs waimerais et faymonvillois se sont à nouveau réunis pour préparer la suite.

Avant, donc, de communiquer la grande nouvelle ce 13 avril au soir.

Voici le communiqué envoyé par les deux clubs:

"Après avoir réuni nos membres respectifs la semaine dernière, nous avons décidé, en comité, cette semaine, d’unir nos destinées.

Le dossier a été rentré ce jour aux instances fédérales qui vont analyser le projet dans les prochaines semaines. Cette union se veut ambitieuse, nous comptons fermement unir toutes les forces vives présentes pour aller de l’avant. De nombreuses décisions doivent bien évidemment encore être prises mais nous sommes déterminés à proposer une structure sportive alléchante à tous nos affiliés.

Pour les jeunes, il y aura peu de changement car nous étions déjà en association. Pour les seniors, nous alignerons 2 équipes premières en championnat. Les catégories seront définies, en collaboration avec le staff sportif, et en fonction de l’issue des championnats actuels. De plus, une équipe réserve, une vétérans et une dame devraient permettre à toutes et tous de pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions. Le vert et le bleu seront toujours présents à Robroû et à Coirville pour de très nombreuses années."

Faymonville aujourd’hui c’est une P3, une P4, une réserve et cinq équipes de jeunes.ÀWaimes, outre la P2, on compte une réserve et sept équipes de jeunes. Quatre petits kilomètres séparent les installations de la rue Coirville (Waimes) de celles de la rue de Robrou (Faymonville).

Il reste évidemment de nombreux détails à régler, comme le poste de présidence et d’entraineur principal (Vincent Lejeune ayant annoncé son futur départ), mais l’urgence était de rentrer le dossier au plus tard le 15 avril. Ce qui est chose faite.