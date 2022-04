Dimanche, le Theutois s’est offert une sixième place à Petropolis, au Brésil, pour l’ouverture de la saison de Coupe du monde. Et les 130 points UCI offerts pour l’occasion. Tout cela en laissant derrière lui le numéro mondial (le Suisse Flückiger ou encore le héros local brésilien Avancini, champion du monde en marathon en 2018). Bref, bingo…

Ce lundi, quelques heures avant de reprendre l’avion pour l’Europe, la tête était encore sur la piste de terre ocre, entourée des milliers de spectateurs présents.

"J’ai encore un peu de mal à réaliser", nous expliquait-il. "Ce que je retiens, c’est surtout les sensations éprouvées en course. Je n’ai jamais été aussi bien du début à la fin. Aucun stress sur la ligne de départ. J’étais là pour profiter en donnant le maximum. En course, j’étais dans un tunnel, un flow comme disent les sportifs. Concentré à 100% sur ma course. Je me sentais aller vite, tout en n’étant pas dans la souffrance totale. Je n’avais jamais connu cela pendant 1h 30min de course…"

À l’arrivée, les membres de son nouveau team KMC-Orbea étaient aux anges. Lui et son équipier Cartensen (22e mondial avant la course, contre 57epour notre compatriote) avaient fait 4e et 6e alors qu’ils sont tous les deux nouveaux dans l’équipe. Des performances fêtées ensemble dignement dans le logement loué pour l’occasion. L’occasion aussi, pour lui, de décompresser et d’analyser plus avant.

Bientôt en Allemagne

"La semaine qui a précédé la course s’est très bien déroulée au Brésil", constate-t-il. "Elle est venue après un hiver assez optimal pour moi, sans accroc de santé, avec de superbes conditions de stages en Espagne et des gros changements (nouvelle équipe et aménagement avec sa compagne) bien négociés. Je me sens vraiment bien, plus adulte. Cela joue beaucoup…"

La suite? Une course en Allemagne dans une douzaine de jours, puis arriveront les Coupes du monde en Europe. De quoi confirmer…