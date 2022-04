Gino Bux trahi par la mécanique au TAC Rally: «C’est parfois cruel»

"Il n’y avait plus rien à faire" ne pouvait que regretter l’ancien représentant du RACB National Team.

"Le sport auto peut parfois être cruel, car je vous assure que nous n’avions pas pris de risques exagérés. Le parcours était très glissant et difficile, mais je me sentais bien".

Gino Bux perdait ainsi une belle opportunité de s’emparer de la tête du championnat de Belgique.

Après ce retrait prématuré, c’était au tour de Maxime Potty et Renaud Herman de pointer le museau de leur Citroën C3 dans la lutte pour le podium jusqu’à la dernière étape spéciale qu’ils terminaient avec une crevaison. Mais un moyeu endommagé les empêchait de rejoindre le podium où ils étaient attendus sur la troisième marche.

"Cela fait partie du jeu. J’ai essayé et j’ai commis une petite faute", confessait le jeune pilote. "Sur des spéciales que je découvrais, je voulais surtout rallier l’arrivée pour faire une bonne opération au championnat."

Pas plus de chance enfin pour Guy Grosjean et Jean-Marc Piret. En lutte pour un podium dans leur classe avec leur Peugeot 205 et ils étaient aussi contraints à l’abandon.