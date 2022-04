Benoît Simon va-t-il arrêter le football? « J’attends de voir si Ster-Francorchamps et Richelle trouvent un accord »

"Après une très longue blessure, j’avais besoin de retrouver du rythme et de jouer" explique le joueur de 30 ans qui évoluait alors à Richelle (D3). "Je savais qu’ici j’aurais pratiquement 100% de temps de jeu. Redescendre en P1 était donc un bon compromis." Presque un an plus tard, le bilan semble toutefois mitigé pour celui qui avait démarré sa carrière à Elsaute, son club formateur. "À Ster, je n’ai pas trouvé ce à quoi je m’attendais niveau ambiance et esprit de groupe" avoue-t-il avant de s’attarder sur la situation sportive de Rouge et Blanc mal embarqués dans la course au tour final. "Nous avons un noyau super restreint qui souffre du manque de concurrence. Pour être performant, tu dois avoir un minimum de concurrence. Ici, il n’y en a pas et on le paye en ce moment avec trois défaites contre trois concurrents directs (UCE Liège, Elsaute et Fize) lors des derniers matchs. On fera évidemment ce qu’on peut pour accrocher ce tour final mais là, ça va devenir très limite."

Et si Benoît Simon fera donc tout ce qu’il peut pour aider son club en cette fin de championnat, sa décision pour la saison prochaine est prise: il ne restera pas en bord de circuit. Seulement voilà, il a signé l’été dernier une convention de deux ans avec Ster-Francorchamps.

"Je souhaiterais faire une dernière saison à Richelle où j’ai passé quatre superbes années mais il faut à présent voir si Richelle et Ster trouvent un accord par rapport à cette convention. Si ce n’est pas le cas, j’arrêterai le foot" prévient-il.