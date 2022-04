Tiège K sacré champion avec « une ambiance au top ! »

Pour les Tiégeois qui ont galvaudé en chemin, il y avait encore l’obstacle Ozanam C à surmonter. Et en semaine 20, surprise: les deux clubs veulent monter et se renforcent. Le verdict est sans appel. Victoire 15 à 1 pour les gars de Sart qui s’installent, enfin, sur le trône.

Dans ce match couperet, Robin Bogaerts, jeune et talentueux, fait étalage de sa force tranquille. Imperméable au stress, il gagne ses quatre matchs. Son éclosion est prépondérante dans la réussite de l’équipe. Les autres joueurs habituels de l’équipe sont des routiniers. C’est le capitaine Quentin Joiris qui nous en parle. "Marcel Brixhe, presque 70 ans, est incroyablement enthousiaste. Il est toujours de bonne humeur et c’est contagieux. Ensuite il y a Éric Lambert. Il est analytique, il connaît tous les classements. C’est la science du ping. Et Luc Desert a un plus petit classement mais il est fiable et remplit parfaitement le rôle de quatrième joueur."

Avec ceux-là, notre interlocuteur oublie les petits malheurs dont il est coutumier, comme sa cheville tordue. Parce que c’est l’alchimie entre les coéquipiers pour créer une ambiance d’équipe qu’il qualifie de "Top, top, top!", une chouette atmosphère qui a forcément contribué au titre de Tiège K.