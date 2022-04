"Le comité s’est réuni et a décidé de miser sur quelqu’un d’autre pour les cinq derniers matches.Je respecte ce choix et j’espère vraiment qu’ils ont pris la bonne décision.Je souhaite au club de se sauver" assure le Stembertois Miguel Ruiz Marin, qui en était tout de même à sa sixième saison à la RUSEmmels. "C’était peut-être celle de trop…Évidemment, c’est un peu dommage de partir ainsi après autant de temps.J’avais déjà dit aux dirigeants que s’il fallait essayer autre chose et que c’était moi le problème, je pouvais faire un pas de côté.J’avais les joueurs derrière moi mais voilà, la saison aura été compliquée.La campagne de transferts n’a pas été concluante, on a eu des éléments blessés dont mon attaquant Benoît Spee.Je me suis remis en question, j’ai essayé d’autres systèmes de jeu, mais c’était parfois compliqué.Toutefois, à l’heure où je vous parle, nous ne sommes pas descendants" insiste l’ex-coach frontalier.

Suite à son partage de dimanche, 1-1 contre Waimes, Emmels occupe la 13e place en P2C avec 25 points, à égalité avec Honsfeld (14e), juste devant La Calamine (15e, 24 points) et à quatre longueurs de la lanterne rouge Walhorn (16e, 21 points). Tout est encore possible, dans un sens comme dans l’autre.

Éric Richter lui succède

Pour les cinq prochaines rencontres, c’est Éric Richter, un ancien de la maison qui a déjà coaché les Rouges, qui reprend le flambeau.De son côté, Miguel Ruiz Marin est en vacances footballistiques plus vite que prévu. "J’irai voir Andrimont, l’équipe de mon frère Manu" philosophe-t-il.Pour rappel, Miguel Ruiz Marin ne rempiler de toute façon pas à Emmels la saison prochaine.Comme annoncé à la mi-février, il dirigera la deuxième équipe de Franchimont en P4.