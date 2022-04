Maxence Hougrand, la relève qui assure à Battice

Depuis quelques semaines, tout va bien à Battice. Les hommes de Steve Doll restent en effet sur un 12 sur 12. Le maintien se rapproche. "En début de saison, on a rarement été battu de beaucoup, mais nous avons désormais une mentalité de gagneurs, estime Steve Doll, le T1 batticien. On a incorporé des jeunes, les matches tournent un peu plus pour nous. Mais on provoque aussi la réussite." Parmi ces jeunes, Maxence Hougrand (qui a eu 17 ans début mars) prend de plus en plus ses marques dans la formation batticienne. Pur produit du club, le milieu de terrain commence à enchaîner les titularisations. Buteur en semaine à Rocherath, il n’a pas scoré face à Herve ce week-end lors du succès batticien (2-1), mais il s’est montré très actif. Notamment sur le côté gauche aux côtés de Benjamin Maréchal.