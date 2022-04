Privé de Keutiens et Cosentino, ses filles débutaient bien grâce au duo Antoine-Bonvoisin qui inscrivait les douze premiers points. Néanmoins, les efforts nécessaires défensifs n’étaient pas réalisés et les Herbagères étaient dominées sur les pénétrations adverses, dans l’intensité et sur les seconds ballons. Le deuxième quart-temps était du même acabit, Boninne interceptait énormément de ballons et dominait son hôte de la tête et des épaules (mi-tps: 22-34). Personne n’envisageait alors un retour. Mais sous l’impulsion d’une Bonvoisin impériale, bien secondée par Collignon et Magermans, Herve-Battice revenait en boulet de canon grâce à un jeu particulièrement varié. Le dernier quart-temps s’apparentait à un chassé-croisé où les défenses prenaient le pas sur les attaques. À 8 secondes de la fin, Poussart délivrait ses troupes d’une improbable "cuillère".

"J’ai opéré des choix en début de match qui n’ont pas plu à certaines de mes joueuses" , reconnaît le coach local. "Ça a impacté leur niveau de jeu en première mi-temps. Heureusement, la pause nous a permis de nous reconcentrer et de repartir avec l’état d’esprit adéquat."

HERVE-BATTICE 51 - BC BONINNE 49

Quart-temps: 14-19, 8-15, 20-9, 9-6.

Les marqueuses: Poussart 4, Collignon 8, David 6, Magermans 6, Bonvoisin 19, Remy 2, Antoine 6.