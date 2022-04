La Calamine champion de P1 lundi prochain? «On ne veut pas calculer» prévient Kevin Volont

"On s’est bien amusé sur un beau terrain aujourd’hui" plaisantait-il. Il retrouvait ensuite son sérieux pour évoquer le duel entre son équipe la lanterne rouge. "On savait qu’on allait devoir évoluer sur un terrain compliqué. Il était très sautillant et l’herbe était assez haute. Ce n’était pas évident de développer du beau jeu. On a procédé par longs ballons car c’était difficile de jouer au foot et de combiner comme on peut le faire sur notre terrain synthétique. Pontisse a très bien résisté en première mi-temps. Ils étaient assez rugueux dans le bon sens du terme, que ce soit en défense ou au milieu. De notre côté, c’était un peu mou et nous avons galvaudé un trop grand nombre d’opportunités. Après la pause et l’ouverture du score, on a senti qu’ils commençaient à craquer et nous en avons profité pour alourdir le score. Le principal aujourd’hui était de prendre les trois points, peu importe la manière. C’est chose faite." La victoire à Pontisse combinée aux autres résultats du jour voit La Calamine consolider sa première place au classement.

Champion si…

Pour faire court et vous épargner des maux de têtes, retenez que si Aubel (3e, 25 matches joués, 14 victoires, 48 points) perd contre Ster-Francorchamps samedi, mais bat Elsaute (2e, 26 m., 15 v., 52 pts) lundi et que dans le même temps La Calamine (1er, 26 m., 18 v., 58 points) s’impose face à Fize en ce prochain lundi de Pâques, alors les Frontaliers seront sacrés champions.

"Toute victoire est bonne à prendre et on joue chaque match pour le gagner. On ne veut pas calculer" prévient Kevin Volont. "L’objectif est d’aller chercher le titre le plus rapidement possible. Le prochain match aura lieu chez nous, contre Fize, et nous viserons les trois points. Chez eux, ça avait été une partie compliquée sur leur petit terrain. À domicile, ce sera à nous de jouer notre football habituel et de concrétiser rapidement pour se mettre à l’abri…" Avant de faire la fête à la maison?