Romain Longaretti confiant: «En D2 ou en D3, Raeren-Eynatten sera compétitif»

Le jeune homme de bientôt 23 ans a effectué plusieurs arrêts décisifs devant les attaquants herstaliens pour garder le zéro derrière. Une clean-sheet qui a donné le sourire au principal intéressé. "Cela fait plaisir de ne pas prendre de buts mais surtout d’être important et décisif pour l’équipe et de l’aider à faire un bon résultat" souriait Romain Longaretti. Un gardien qui était lucide au moment d’analyser le match de son équipe. "Ce fut un match compliqué, sûrement pas notre meilleur cette saison. C’est pourquoi on peut être content du nul."

Un point auquel il a donc largement contribué. "Cela fait plusieurs semaines que j’enchaîne avec de bonnes prestations et, du coup, je suis en pleine confiance. Ce qui m’a permis de sortir quelques arrêts importants."

Notamment la tentative du buteur verviétois de Herstal Moussa Diallo dans les arrêts de jeu, que Romain déviait en corner au prix d’une belle détente. Mais déjà avant le repos, il avait réussi à garder les siens dans le match grâce à deux beaux arrêts. "Le coup-franc, je l’attendais et j’ai pu facilement dégager mais le plus difficile c’était la frappe qui a suivi juste après."

Pour sa deuxième saison à Raeren-Eynatten, Romain s’apprête à jouer le tour final, une compétition qui le fait déjà saliver. "C’est génial de pouvoir y participer mais on n’y va pas juste pour y faire de la figuration. Que ce soit en D3 ou en D2, on sait qu’on sera compétitifs la saison prochaine" , annonce-t-il, confiant.