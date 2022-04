CTT Minerois: trois équipes championnes et de bonnes nouvelles

En division 5, Minerois G a dû activer la liste de force du club pour supplanter Montzen. L’équipe est déjà très solide dans sa composition de base avec Stéphane Stommen et Laurent Crasson qui figurent au Top 6. Avec Charles-Antoine Viet, Daniel Jaghers ou Jean-Philippe Paulin, ce sont uniquement des joueurs expérimentés qui vont trouver en quatrième provinciale, un niveau plus en rapport avec leur talent.

Mais côté minier, la bonne surprise vient de l’équipe O en sixième provinciale. Il s’agit d’une équipe de jeunes qui se lancent. Et ils vont surprendre. En bien. Tiago Hermans est le plus jeune, 10 ans à peine. Bon sang ne saurait mentir mais quand même. Son papa Michel et sa maman Susana sont épatés comme tout le monde par ses performances à répétition. Et puis le capitaine Romain Mostert, 14 ans, donne une leçon de vie.

Lui qui a été victime d’un AVC à l’âge de 3 ans et demi raconte: "Cette saison, je m’entraîne et je joue en confiance. Mon jeu, c’est de démarrer. Et ça marche. Pour mes coéquipiers Arthur (Ernst) et Nicolas (Herens) aussi. Arthur, il prépare bien son jeu par des balles coupées puis dès qu’elle vient bien, il démarre. Nicolas, il laisse son adversaire démarrer." Avec aussi Colin Denoel et Karl Tazanou, ou ponctuellement Clément Soors, l’équipe a décroché le titre à domicile contre Welkenraedt. Le moment a été marqué par un gâteau en forme de table de ping et quelques bouteilles de Kidibul.

Bref tout va bien du côté de Froidthier, d’autant que l’équipe première a validé sa place dans la nouvelle division nationale 3 suite à sa victoire sur Gerpinne. Du coup, ça se décante au niveau des effectifs. Stéphane Stempien rempile tout comme Maxime Degive qui évoluera à ce niveau.