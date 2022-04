Basket-ball verviétois | Les enseignements du week-end : Aubel a déposé son inscription aux play-off

2. Maintien Week-end favorable pour nos formations de P1. Les deux derniers ont été battus: Welkenraedt a en effet pris le meilleur sur Ougrée et SpaB sur Esneux B. Seul faux pas, celui de Dison-Andrimont à Sainte-Walburge C. Nos régionaux ne sont donc plus actuellement directement concernés par la lutte pour le maintien. En R2, Ensival a à ce titre tous les apaisements et montre qu’il a bien le niveau de la division après une belle sortie face à Mont-sur-Marchienne. Pour Aubel B , le maintien en P2 passera obligatoirement par un succès lors de la prochaine sortie face à Hannut B. Un match à six points entre les deux derniers de la division qui pourraient aussi être les deux descendants puisque les premières équipes en vue comptent deux succès de plus…

3. Titre A la surprise générale, Henri-Chapelle (P2) a trébuché pour la première fois cette saison jeudi dernier à Belleflamme C mais s’est très vite repris le week-end dans le derby face à Stavelot. Pas de quoi donc compromettre la fête pour le titre programmée lors du derby face à Pepinster B le 23 avril. Mais il faudra dès lors à présent s’imposer lors des deux prochaines sorties pour ne pas devoir reporter les festivités…