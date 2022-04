À Elsaute, les rotations de Boris Dome permettent à Valentin Piparo d’intégrer le onze

"C’est vrai que Théo s’est blessé jeudi et a dû quitter le jeu contre Ster mais j’avais prévu la tournante. Ainsi d’autres comme Mike Corman, Valentin Bomboir et Mehdi Ameur qui n’étaient pas alignés d’emblée face à Ster, étaient bien au coup d’envoi contre Geer" confie le T1 elsautois.

Et on peut dire que Valentin Piparo a bien saisi sa chance et prouvé à son coach qu’il peut compter sur lui au sein de son arrière-garde.

Alors que le marquoir affichait 0-1 en faveur de Geer et que Docquier s’en allait seul vers le but vide, c’est bien le numéro 33 des Étoilés qui est revenu l’empêcher de faire le break.

"Ma vitesse est une de mes qualités qui m’a été bien utile sur cette action. J’ai l’avantage de toujours y croire jusqu’au bout et je ne lâche jamais rien, ça m’a permis de revenir et de prendre le meilleur sur l’attaquant en lui subtilisant le ballon" raconte l’Elsautois Valentin Piparo.

La suite, on la connaît. Elsaute résorbera son retard par l’intermédiaire de Crosset et les deux formations se quitteront sur un score de parité (1-1) qui, finalement, n’arrange personne. Mais un point, c’est mieux que rien.

Le tour final en tête

"Geer qui lutte pour son maintien est frustré avec ce point et à raison. Ils méritaient sans doute mieux, on était prévenu qu’ils nous donneraient du fil à retordre. Même si on n’avance pas, on est content avec ce point. On ne méritait pas mieux. On va devoir se remobiliser pour aller à Aubel (NDLR: le lundi de Pâques) et accrocher quelque chose contre un concurrent direct pour le tour final" conclut le défenseur elsautois Valentin Piparo.