Quentin Louis, le miraculé de Sart B

Suite à cela, ce menuisier de formation a dû s’adapter professionnellement: "Je pensais ne plus pouvoir exercer mon métier dans ces conditions donc j’ai cherché et trouvé du boulot dans l’horeca. Heureusement, suite à un travail de longue haleine, j’ai pu reprendre mes outils."

«J’ai encore des plaques dans le corps»

Concernant le sport en général et le foot en particulier, le défenseur ne croyait pas non plus à son retour sur les pelouses provinciales.

"J’ai toujours du métal dans le corps et je n’imaginais pas pouvoir rejouer un jour. C’est un ami qui m’a demandé d’essayer et me voilà de retour à la compétition depuis décembre 2021. Même si je suis censé faire attention aux contacts trop rudes, je joue chaque match à fond. Mon geste défensif ce dimanche suite à une contre-attaque adverse, sauve les miens dans cette course au titre à laquelle je suis fier de participer" , dévoile-t-il encore. "J’aimerais remercier mon coach Éric Van Renterghem pour la confiance qu’il m’accorde."