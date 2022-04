Buts: Duckers (1-0, 5e), Detrembleur (2-0, 38e), Emonts (3-0, 41e), Haugustaine (4-0, 43e), Brundseaux (5-0, 59e), Chanson sur pen. (6-0, 66e), Emonts (7-0, 67e), Baar (8-0, 73e), Chanson (9-0, 81e), Desonnay (10-0, 83e), Haugustaine (11-0 puis 12-0, 84e et 85e).

"Après le 2-0, le château de cartes de notre adversaire s’est écroulé. Notre match a été sérieux jusqu’à la 90eminute" estimait Maxime Chanson, le joueur-entraineur de Franchimont B.

"Une belle entame de match de notre part jusqu’au 2-0, après nous n’avons plus rien montré, un très mauvais état d’esprit de mes joueurs", regrettait pour sa part Marc Lekeu, le T1 stembertois.

Lambermont B 0 – Hombourg B 8

Buts: Doelen (0-1, 27e), Renkens (0-2, 0-3 puis 0-4, 30e, 39e et 59e), Beckers (0-5 puis 0-6, 70e et 79e), Hagelstein (0-7, 86e), Doelen (0-8, 87e).

"Une catastrophe du début à la fin, mes gars n’ont montré aucune envie, aucun mental" , pestait Guillaume Delclisard, le coach lambermontois.

"L’arbitre de la rencontre ne s’étant pas présenté, mon joueur Gilles Rampen s’est dévoué, merci à lui. Pour le reste, le score est sans appel, face à un adversaire très fair-play" racontait Fred Gutkin, le mentor hombourgeois.

Charneux 0 – Herve B 0

Lors de cette rencontre, Thibault Kockart, le gardien charneutois, a dû être emmené en ambulance. Suite à un contact violent avec un attaquant hervien, le portier était blessé à la tête et se plaignait de douleurs aux cervicales.

"On a essayé de gagner ce match pour Thibault sans succès, on pense fort à lui, le reste n’est que secondaire" commentait Michel Lousberg, son entraîneur.

"On est de tout cœur avec le gardien adverse, on espère qu’il reviendra vite sur les terrains. Pour le nous attendons toujours Steve Klein, qui ne s’est pas présenté aujourd’hui" lâchait le tacticien hervien Nicolas Wuidard.

Welkenraedt B 2 – Union Limbourg 0

Buts: K. Reep (1-0 puis 2-0, 60e et 71e)

"Un beau match de football entre deux belles équipes. Les dolhaintois nous ont fait mal en première période, mais la seconde est à mettre à notre actif" selon le welkenraedtois Cédric Delhougne.

Même son de cloche pour le coach de l’Union Limbourg, Alex Sacré: "On aurait dû mener 2-0 à la pause, mais on a manqué de réalisme. Les welkenraedtois ont été dominateurs en deuxième mi-temps."

Heusy B 0 – SRU Verviers 1

But: L. Aelens (1-0, 28e).

"On encaisse le but à la suite d’une faute de main évidente de l’adversaire. On est parvenu à faire douter le leader jusqu’au bout, bravo à mes gars" relatait Jean-Claude Léonard (T1 Heusy B).

"Il y a peut-être une faute de main sur le seul but de la rencontre, mais nous avons été dominateurs quasi toute la rencontre" souligne son homologue verviétois Cédric Flon.

Trois-Frontières B 3 – Battice B 1

Buts: Carlier (1-0, 9e), Leisten (2-0, 16e), Rasquinet (2-1, 43e), Carlier (3-1, 48e).

Carte rouge à Battice B: Englebert et Marchal (2J).

"Le match aurait dû être plié à l’heure de jeu, on s’est fait peur en fin de rencontre. Il y a eu des occasions des deux côtés, mais la victoire est méritée" selon Benoit Born, le T2 frontalier.

"On a été très mauvais, on ne pouvait pas revendiquer plus aujourd’hui" regrettait Clément Weber, le coach de Battice B.