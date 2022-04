Dans le haut de tableau, Minerois B a signé un très gros coup en étrillant Saive B, un concurrent direct. "On a très bien commencé en menant 0-2 après dix minutes" explique le coach Francesco Dell’Aquila. "Ça nous a permis de gérer tout en continuant à leur faire mal quand il le fallait."

Soiron 9 – Trooz B 2

Buts: NC(0-1, 11e), S.Onder (1-1, 13e), Rosciglione (2-1, 37e; 3-1, 44e), Quickels (4-1, 47e), NC(4-2, 50e), Rosciglione (5-2, 53e), Becker (6-2, 65e), Bonboire (7-2, 75e; 8-2, 79e), N.Delville (9-2, 88e)

"On savait qu’on devait l’emporter pour rester au contact à l’approche du tour finalet je pense que le score parle de lui-même" se réjouit le mentor soironnais Christophe Romain.

Bolland B 0– Queue-du-Bois B1

But: Feddaoui (0-1, 9e)

"Il n’y avait pas vraiment de différence entre les deux équipes" pointe le T1bollandois Thomas Zegels. "Ça s’est joué sur une erreur individuelle."

Chênée 5 – Ent.Pepine B0 (forfait)

Forfaits pour la 4efois cette saison, les Pepins de Mathieu Klassen n’ont plus de joker.La prochaine fois, le forfait général sera acté. "On a un match mardi à Trooz, pour celui-là normalement ça ira" indique le technicien. "Pour les 5 autres encore à disputer, on verra au cas par cas."