"Pour un shooteur, il n’y a rien de mieux que de recevoir la confiance du coach dès le début du match et de rentrer ses premières options à distance" , explique après coup l’ailier d’Ensival (R2). "De plus, j’ai été mis dans un fauteuil plusieurs fois par mes coéquipiers qui n’ont pas hésité à me chercher lors de mon petit coup de chaud, c’est cool pour moi. Au final, le plus important c’est de repartir avec la victoire pour l’avant-dernière à domicile."

Une prestation quatre étoiles qui vient après une saison compliquée pour cet étudiant en seconde année en éducation physique. "Deux blessures à la cheville coup sur coup, ça a été dur pour le moral et j’ai mis quelques matchs à revenir dans le coup. C’est à présent derrière moi. Avec l’équipe, on compte faire le maximum pour les deux derniers matchs. On a deux revanches à prendre face à Aubel et Linthout!"

Champion de Belgique

Maxime Erkenne a démarré le basket à Ensival dès le plus jeune âge. "J’y ai joué jusqu’à mes 15 ans avant de partir en régionaux à Pepinster où nous avons eu la chance d’être champions de Belgique en U16. J’y ai évolué jusqu’en U21 avant de revenir aux sources à Ensival, l’année où le club fut champion en P1."

Contrairement à d’autres jeunes du cru, il poursuivra à Ensival la saison prochaine. "Les ambitions changent chaque année et mes choix se portent vers le groupe qui, à mon sens, m’apportera le plus de plaisir et là où je pourrai continuer à progresser pour aller le plus haut possible. Et ce qu’on me propose à Ensival depuis mon retour me convient très bien au niveau affectif et sportif!"

Et puis, on ne pouvait passer à côté de sa paire de chaussures aux couleurs fluo, une rouge et une jaune… "C’est un modèle Puma Lamello ball acheté comme cela, qui est désormais introuvable sur le marché et qui me plaît énormément" , explique Maxime Erkenne. "Même si certains trouvent cela osé. Mais au fond, grâce à cela, je suis plus visible sur le terrain quand je suis ouvert à trois points donc l’achat est rentabilisé."