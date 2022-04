La P3D en bref: Gaëtan Lemmens reste président de Goé, Xhoffraix s’est préparé en regardant l’équipe féminine

En perdant ce dimanche à Xhoffraix, Faymonville a enregistré sa première défaite en déplacement depuis plus de deux ans. La dernière fois, les Turcs évoluaient encore en P2.

Mise au vert

Les Xhoffurlains ont préparé le match face au Turkania par un dîner à la buvette avant de regarder la rencontre de l’équipe féminine.

Gardien buteur

Le Lambermontois Quentin Brixhe était sur le banc face à Jalhay. Il est monté au jeu en tant qu’attaquant et le gardien a même inscrit un but.

Christian à… Faymonville

Annoncé du côté de Saint-Vith, l’attaquant stavelotain, Alberto Christian, devrait finalement faire son retour du côté de Faymonville. Ne dit-on pas qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis?

Lemmens prolonge

Alors qu’il avait annoncé qu’il quitterait la présidence à la fin de la saison, le président de Goé, Gaëtan Lemmens, a accepté de prolonger pour deux ans. "Je reste jusqu’à la fin des travaux de réaménagement" , précisait-il.

Prévot a dû jouer

Ce dimanche face à Andrimont, Trois-Ponts ne voulait prendre aucun risque avec son gardien Florian Prévot, victime d’une blessure musculaire. Son remplaçant, Thomas Servais s’est malheureusement blessé lors de l’échauffement et Prévot a dû jouer.

Congé avant le derby

Pour retrouver un maximum de force avant le derby à Butgenbach, Thierry Polis a décidé de donner congé aux joueurs de Saint-Vith ce mardi.

Paulus prend 4 matches

Suite à leurs exclusions face à Lontzen, les Cornésiens Dorian Paulus et Victor Pierre avaient respectivement écopé de 4 et 2 matches de suspension. En appel, la sanction a été réduite à un match (et un avec sursis) pour Pierre. Par contre, Paulus ne jouera plus en championnat cette saison.