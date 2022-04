Julian Demarteau (Dison): «On ne va pas jouer pour le nul»

"Contre Jodoigne, le groupe a vraiment bien travaillé, que ce soit offensivement ou défensivement. On a su être réaliste devant le goal, en donnant peu d’occasions en première mi-temps. En deuxième, ils ont changé quelque chose et ça nous a embêtés. C’est vrai, on a alors moins joué football" , admet-il. Ce qui n’est pas une fatalité. "En début de saison, on essayait de toujours jouer et cela nous réussissait moins. Ici, on prend les trois points et c’est ce qu’on va retenir. On est en tête, Rochefort nous met la pression. Dans cette situation, il faut savoir faire le gros dos et aller chercher la victoire. Des matchs comme ça soude le groupe: tout le monde se bat pour notre objectif."

Avant d’entamer l’ultime sprint, les joueurs disonais vont bénéficier d’un week-end de congé. "Le coach nous avait prévus: neuf sur neuf entre Oppagne et aujourd’hui (NDLR: lisez dimanche) et nous serions au repos. Cela fait plaisir, même si on va bien travailler la semaine car un gros morceau arrive ensuite avec Onhaye. Le plus gros sur papier? Au premier tour, on avait gagné contre Onhaye et perdu à Gouvy, donc… Onhaye a perdu ce week-end et aura à cœur de faire mieux contre nous."

Avec, dès lors, cet objectif minimum de quatre sur six en tête pour les gars de Jean-Sébastien Legros. "Mathématiquement, ça suffirait, oui. Mais on ne va pas jouer pour le nul là-bas. Car en gagnant, on serait plus cool après, chez nous, face à Gouvy. Il faudra voir comment on va digérer la suspension de Meunier (NDLR: un match) . Même si je ne doute pas que celui qui le remplacera fera le travail, car on a un groupe solide. Clairement, de toute façon, on ne peut plus se cacher. Et moi non plus: vu mes ambitions, je veux être champion!"