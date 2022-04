Jonathan Van Renterghem (EJ Fléron) : « Avançons step by step »

"Nous n’avons pas cela en tête, je crois qu’on doit même ne surtout pas y penser , explique le coach fléronnais. Il faut avant tout valider notre ticket pour le tour final et cela ne sera pas facile. Il reste 6 ou 7 équipes en liste et, comme Richelle a remporté la première tranche, il faudra terminer dans le top 4. On va avancer step by step et si l’opportunité de remporter le titre se présente, on fera tout pour la saisir comme toutes les autres équipes."

Si pour le tour final, Hermée, Elsaute B, Welkenraedt et le Croatia Wandre devraient se disputer les derniers tickets, Fléron semble pourtant bien être le dernier concurrent de la JS Liège pour les lauriers.

"Nous allons faire face à un calendrier très compliqué, nous n’allons plus affronter que des concurrents directs , tempère Jonathan Van Renterghem. Lundi, nous irons à Welkenraedt, il y aura ensuite un déplacement à Vivegnis avant de recevoir le Croatia Wandre puis d’aller à la JS Liège."

On l’a compris, la route est encore longue pour l’EJ Fléron dont le délégué, Marc Tordoor, a longtemps officié en tant qu’arbitre et est bien connu du côté de Goé et qui compte dans son staff un certain Ronny Tromme comme entraîneur des gardiens.

"Si on parvient à accrocher le tour final, la saison sera une pleine réussite. Mais elle l’est déjà puisque nous avons pu faire évoluer 9 jeunes avec la P3 et que la synergie est totale avec l’équipe B du club. C’est une grosse satisfaction de pouvoir faire progresser les jeunes, notre adversaire de dimanche, Elsaute, est l’exemple à suivre dans ce domaine."