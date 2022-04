Hugo Maréchal (Pepinster-TDM2), champion francophone avec l’ULiège

Fin mars se déroulaient les finales universitaires francophones dans 12 disciplines sportives. En basket, ce sont l’UCLouvain en dames et l’ULiège chez les messieurs qui ont remporté le titre 2022. Avec un joueur régional – Hugo Maréchal de Pepinster (TDM2) – concerné par ce championnat universitaire. "On a facilement remporté notre poule contre Hénallux, UMons, Hepl et Helmo" , explique l’intérieur pepin qui poursuit ses études à la Haute École Commerciale (HEC) qui fait partie de l’Université de Liège. "Après, en demi-finale, on a eu plus de mal contre l’ULB et, enfin, on a gagné 81-87 contre l’UCL."