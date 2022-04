Alleur B 82 – RBC Aubel B 51

Face au coleader de la série, les Aubelois ont tenu une demi-heure. "On était à six points avant de s’effondrer" , relate Gauthier Liégeois. "Maintenant, on a les yeux rivés sur Hannut qui sera un match à 6 points."

Série B

Alleur C 69 – BC Verviers B 84

Évolution du score: 10e: 19-23, 20e: 37-44 (18-21), 30e: 49-65 (12-21), 40e: 69-84 (20-19).

BC VERVIERS B: Casamento 21, Reynders 3, Akinbondu 16, Pirard 5, Domken 16, Hoho 0, Mahiat 18, Calbert 0, Lerho 6, Langer 0.

"On prend 15 points d’avance et puis on joue sans rythme et on laisse la possibilité à Alleur de revenir" , détaille Mayron Wilkin, au coaching de l’équipe suite à l’absence de Fred Carton (vacances). "Très gros match de Casamento qui jouait contre son ancien club. L’autre point positif, c’est le temps de jeu donné aux jeunes Hoho, Langer et Calber."

Stavelot 61 – Henri-Chapelle 86

Évolution du score: 10e: 16-19, 20e: 30-44 (14-25), 30e: 51-64 (21-20), 40e: 61-89 (10-22).

HENRI-CHAPELLE: Vronen 5, Viellevoye 10, Henkens 0, Delhaes R. 13, Laboureur 3, Lahaye 24, Lekeu 1, Delhaes A. 10, Remacle 14, Manguette 6.

Démarrage au petit trot pour les Capellois qui enchaînaient un second match en trois jours. "Dans le second quart, on décolle enfin et on se donne un peu d’air avant la pause" , explique le coach Fred Ledain. "Mais Stavelot possède de belles individualités et ne lâche rien." Henri-Chapelle devait attendre le dernier acte pour se mettre à l’abri. "Plus que deux victoires pour fêter le titre!"

Pepinster B 75 – Prayon Trooz 64

Évolution du score: 10e: 20-15, 20e: 39-33 (19-18), 30e: 56-44 (17-11), 40e: 75-64 (19-20).

RBC PEPINSTER B: Jennès S. 12, Lecomte 15, Sanzone 16, Wergifosse 12, Lejeune 0, Masson 2, Jennès J. 18.

"On prend notre revanche sur notre non-match de l’aller, il y a quinze jours" , apprécie Jérôme Jennès, le coach pepin. "On joue à sept et j’ai cinq joueurs dans les doubles chiffres. On a eu jusqu’à 17 points d’avance. Grosse prestation de Jérémy Jennès qui, en plus de ses 18 points, prend une manne de rebonds. "

Col. St-Louis C 85 – Ensival B 91

Évolution du score: 10e: 20-13, 20e: 38-35 (18-22), 30e: 67-65 (29-30), 40e: 85-91 (18-26).

RABC ENSIVAL B: Bonny 4, Lejeune 7, Louis 23, Delporte 0, Mourant 21, Detry 0, Delsemme 5, Erkenne 10, Buizza 3, Dessart 15, Dohogne 3.

"Une bonne gestion en fin de match nous permet de revenir avec l’enjeu" , analyse le coach Jérémy Delsemme. "Notre irrégularité défensive a permis par contre de laisser les jeunes adversaires dans le match trop longtemps. Heureusement, nous avons pu alimenter le scoring assez facilement pour combler nos erreurs derrière. Victoire importante contre une équipe qui nous avait battus à l’aller."