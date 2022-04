"Il était important pour nous de l’emporter contre Rechain. On sait qu’il y a 3 descendants certains mais on compte plutôt sur 4 voire 5. Ce ne sera pas évident de se sauver. Mais on n’aura déjà plus à vivre la situation de jeudi où des joueurs ont quitté le boulot à 15h au Luxembourg pour aller jouer à Geer, cela n’a pas aidé. Il y avait aussi la frustration d’avoir lâché la victoire 4 jours avant contre Elsaute dans les dernières minutes" , dit le médian, parfois défenseur, qui a prolongé pour la saison prochaine. Que ce soit en P1 ou P2.

"Mais je préfère encore évoluer en 1re provinciale car cela joue plus au football qu’en P2C. De toute manière, tant que je peux encore jouer avec les copains et faire du sport, c’est ce qui compte, même si Robin (Boemer) arrête" dixit Markus Heinen.

Une saison prochaine qui sera différente pour Wévercé.Le club devra composer sans les De Vuyst, Evens et autre Boemer: trois cadres qu’il faudra remplacer. Les arrivées de Miguel Ordonez, Tibrea et Collienne ainsi que le retour de Benker sont de bons signaux.

Il nous revient aussi que deux jeunes U16 de l’AS Eupen, Dario Elsen et Markus Gennen, rejoindront Weywertz afin de rajeunir l’effectif.

"Trouver un vrai buteur pas cher serait bien également" , conclut Markus Heinen, qui sait qu’avant ça, quatre finales (Ster, Pontisse, Fize et Beaufays) attendent son équipe.