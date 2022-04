Les arrivées successives des Australiens Tim Cahill (directeur sportif d’Aspire et administrateur à Eupen), Michael Valkanis (T2 puis entraîneur principal) et JamesJeggo (milieu de terrain, avec un contrat jusqu’en juin 2023) laissent penser qu’un recrutement aux accents océaniens pour animer le prochain mercato des Pandas.

Du côté duKehrweg, on attend d’en savoir plus sur les intentions d’Aspire (et donc de Tim Cahill), tout en rencontrant certains joueurs cette semaine.

Mais une rumeur circule déjà avec insistance à l’est du pays.Il se dit que les puissantes connexions du propriétaire qatari du club pourraient favoriser l’arrivée de joueurs excédentaires du PSG.

Un «trou» au PSG

Cet hiver, Teddy Alloh a quitté Paris pour rejoindre Eupen sous forme de prêt.Une opération concluante pour le joueur comme pour le club. "Il n’y a plus de deuxième équipe au PSG.Donc pour les jeunes, soit tu évolues avec les U19, soit tu essayes de faire ta place avec l’équipe première, donc ce n’est pas évident" résume le gaucher Teddy Alloh, ravi d’avoir découvert le monde professionnel en Belgique. "Moi, ça m’a aidé à grandir et à progresser.Mais aussi à muscler mon jeu." Du haut de ses 20 ans, Alloh demeure dans le flou concernant son futur. Il dit aussi ignorer si d’autres prêts du PSG pourraient débarquer à Eupen. "Je n’ai rien entendu à ce sujet… Me concernant: je ne ferme aucune porte.Venir à Eupen était un bon choix.Je n’exclus pas d’y prolonger mais pour l’instant on ne m’a rien proposé."

Si Eupen ne jouera plus cette saison, celle d’Alloh n’est, elle, pas terminée.D’ici peu, il rejoindra le PSG (où il lui reste encore un an de contrat) pour s’y entraîner jusqu’à la fin du championnat de France. "On verra s’il est possible de glaner quelques minutes ou pas avec le PSG.Pour la suite, j’espère que mes bonnes prestations avec Eupen me permettront de susciter l’intérêt des clubs.Rejoindre Eupen était une première étape" sourit TeddyAlloh, deuxième joueur prêté à Eupen par le PSG, après un certain Samuel Essende (en 2019)…et avant d’autres?