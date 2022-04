Évolution du score: 10e: 21-17, 20e: 41-36 (20-19), 30e: 66-56 (25-20), 40e: 94-71 (28-15).

CASINO SPA: Lodomez 9, Wilkin 9, Mertens 4, Cornet 3, Nicaise 9, Franck 22, Wintgens 15.

Bonaventure et Léonard toujours out, Van den brule à Disneyland, l’effectif Spadois était encore lourdement affaibli pour le déplacement de vendredi soir.

"On s’est rendu à sept à Hasselt dont le jeune Lucas Cornet" , explique Valéry Borgers. "On a fait une excellente première mi-temps, avec énormément d’envie, de volonté et de solidarité."

Le Casino Spa était en effet tout à fait dans le coup (41-36) au moment de rentrer une première fois au vestiaire. "En deuxième partie de match, la fatigue a pris petit à petit le pas. Nous avons été dominés au rebond et nous manquions de lucidité. Mention spéciale à Martin Wintgens qui jouait son dernier match sous les couleurs spadoises puisqu’il sera absent lors du déplacement à Ste-Walburge. Seul pivot, il s’est démené toute la rencontre et a réalisé une excellente prestation."