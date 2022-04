Avant de rencontrer Ster-Francorchamps (8e) puis Elsaute (2e) lors du week-end de Pâques, cette victoire face à l’avant-dernier du championnat était obligatoire pour les Aubelois, et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils n’ont pas fait dans le détail dimanche dernier, face à l’avant-dernier.

"En effet, on a maîtrisé cette rencontre de bout en bout" , confirme le défenseur haut de deux mètres. "Les consignes données par le coach Tony Niro étaient claires, nous devions démarrer à cent à l’heure et ne pas laisser Jehay prendre confiance dans cette partie. Le premier but tombé après seulement trois minutes nous a facilité la tâche, et nous n’avons pas donné une seule occasion à l’adversaire, on est satisfait d’avoir gardé le zéro derrière" ajoute-t-il.

Une nouvelle étape

Les Vert et Blanc, troisièmes du championnat et en tête de la deuxième ainsi que de la troisième tranche, ont enfin avoué leur objectif: celui de participer au tour final après cette saison déjà réussie.

"Aujourd’hui, on ne peut plus se cacher. Après avoir fourni autant d’efforts, ce serait une grosse déception pour tout le club de ne pas atteindre le tour final" , avoue Antoine, dont l’avenir à Aubel est incertain.

"En juin prochain, je terminerai mes études spécialisées dans le business du football, et j’ai pour ambition de travailler dans l’industrie du sport à l’étranger. Ce domaine étant très fermé, il n’est pas sûr que je pourrai trouver un poste immédiatement, et si je venais à rester tout de même dans la région, j’évoluerai encore sous les couleurs d’Aubel lors de la prochaine saison" conclut le joueur de 23 ans.