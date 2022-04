Cartons jaunes: Van Aubel (T1), Meyer.

Buts: Marlet csc (1-0, 20e), Evens (2-0, 49e), Dardenne (3-0, 54e), Max. Heinen (4-0, 87e).

WEYWERTZ: De Vuyst, Thomas (81e Reuter), Evens, Rauw, Gross, Bungart, Mar. Heinen, Max. Heinen, Dardenne, Boemer (60e Sow), Wehr (75e Jacobs).

RECHAIN: Perazelli, Delchambre, Roche (68e Meyer), Machiroux, Biduaya, Ernst, Marlet, Xhonneux, Ben Sellam, Gerits (75e Lamotte), Deraoui (54e Menga).

Huit points d’écart à quatre matches de la fin. Même si le sort de Rechain n’est pas mathématiquement scellé, c’est plus qu’un coup sur la tête que les Rechaintois ont reçu ce dimanche. Et pourtant les troupes du président Grignard ont été bien présentes au premier acte, notamment via les incursions de Gerits qui faisaient mal à l’arrière-garde germanophone. Durant le premier quart d’heure, beaucoup de maladresse technique était présente à cause du terrain sautillant, Wehr et Dardenne en ayant fait l’expérience dans le petit rectangle (15e).

À la 20e, Boemer sort de sa boîte et distille un ballon sur coup-franc dont il a le secret, Marlet ne peut que la dévier au fond. Dardenne, Bungart et Boemer se créeront d’autres occasions après celles de Deraoui et Xhonneux, sans pouvoir scorer, 1-0 au repos donc. Et tandis que Deraoui suit le ballon relâché par De Vuyst (48e), ce sont les visités qui doublent la marque toujours via un coup-franc de Boemer, cette fois c’est Evens qui est à la retombée du cuir. Les Jaune et Noir embrayent et triplent la mise avec la volée de Dardenne, suite à l’assist de Bungart, la messe est dite. Les changements s’enchaînent et en fin de partie, Sow file sur le flanc et délivre un caviar à Maxime Heinen pour le 4-0. Le coach du KFC De Vuyst est content du succès mais ne jubile pas. "Il nous reste quatre matches avec une importance capitale. C’est frustrant de voir la mentalité affichée aujourd’hui comparé à jeudi, comme elle peut différer d’un match à l’autre. On a réagi avec la manière, il faudra encore prester ainsi si on veut se sauver, surtout que tout le monde ne fera pas le maximum en bas."

De son côté, le T1 rechaintois Lloyd Van Aubel est dépité. "Même si je crois que le ballon ne sort pas sur le but annulé, cela ne fait pas tout. On offre des buts cadeaux alors qu’on parvenait à ennuyer leur back gauche. Je suis déçu de la mentalité, je me tracasse pour eux mais je n’ai pas la possibilité d’effectuer des choix vu que nous ne sommes que 14-15, les gens s’absentent pour un rien, que veux-tu faire? Il me reste 4 matches à tirer et 8 séances à donner… La meilleure chose est qu’Andy (Piters) est sorti d’affaire."