Cartes jaunes: /

Buts: Perseo (0-1, 54e), R. Wilmots (0-2, 67e)

LA LOUVIÈRE CENTRE: A. Latragna; Diakhité, Salem, Luhaka (42e Prokhorov), Fonkeu; Nkou, Dosso, Kasri (72e Jobe), Bentayeb, Sakhi, Ba (87e Forestier).

VISÉ: Cremer, Bonemme, R. Wilmots, Déquaire, Brrou; El Harrak (46e Gueye), Thuys, Manfredi, M. Wilmots, Perseo, Cascio (78e Musset).

Le long déplacement de Visé à La Louvière a été très fructueux. Les Oies ont empoché une nouvelle victoire et ils ont appris dans la foulée que Rupel Boom ayant été battu à Dender (3-1), le maintien en N1 était acquis. Mais face à une équipe louviéroise qui jouait avec un gamin de 16 ans dans les buts, les Visétois ont mis un peu plus de temps à s’imposer au Tivoli. C’est dans le second acte qu’ils ont pris le dessus avec Perseo qui, bien servi dans l’axe, avait tout le temps de contrôler et de cadrer. 13 minutes plus tard, c’est Wilmots qui profitait de son gabarit pour prendre le dessus sur Latragna. Les Oies n’ont ensuite eu qu’à gérer une équipe louviéroise toujours pas en réussite.