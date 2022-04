RABC ENSIVAL: Genet 25, Erkenne 27, Delsemme 8, Walraff 3, Demez 11, Buscicchio 3, Pitz 3, Beckers 7, Jacques 1.

Ensival a connu une saison difficile et surtout très irrégulière au niveau de ses prestations. Mais pour cette première compétition complète en R2, le plus important - le maintien - est acquis. Et avec la prestation de ce week-end face à un solide adversaire qui comptait 12 succès au général avant de se déplacer en Gérardchamps, les Ensivalois ont montré qu’ils ont bel et bien le niveau.

"Je sais depuis le début que ce groupe est capable de bonnes choses" , affirme le coach Christophe Hougardy tout juste rentré du ski. "Surtout quand on peut compenser notre manque de physique par une grosse réussite au shoot comme cela fut le cas face à Mont-sur-Marchienne."

Genet a lancé les siens en inscrivant les six premiers points (2e: 6-5), ses coéquipiers lui emboîtaient le pas pour afficher 15-10 après seulement cinq minutes de jeu. Mais les premières rotations locales allaient permettre à l’adversaire de reprendre le dessus au terme du premier acte (23-29). Il fallait resserrer la défense mais Ensival n’y parvenait pas (13e: 28-37) face à un hôte, il est vrai, efficace offensivement. C’est de l’attaque ensivaloise qu’allait venir la solution avec un Maxime Erkenne qui allait enfiler les missiles. Le jeune ailier ensivalois inscrivait 16 points avant le repos pour propulser les siens à 54-45, soit un 26-8 en seconde partie de quart-temps!

Mont-sur-Marchienne ne restait pas sans réaction et revenait à 67-66 à la demi-heure pour même mener (67-71) au début du dernier acte. Erkenne remettait alors une couche (39e: 82-79) et Genet finissait le travail aux lancers francs.

Un week-end de repos se profile à présent pour les Ensivalois avant un déplacement à Aubel, derby dans lequel ils tenteront de prendre leur revanche sur le match aller.