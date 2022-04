Après trois minutes seulement, Nijhof sert Gollac dont la tête plongeante trompe Santamaria, le gardien espagnol (0-1). Les hommes deJean-MarieRaucq sont déjà dans les cordes et pour ne rien arranger, à la 25e, l’expérimenté Crits touche le ballon de la main suite à un tête deCassoth.Bastien Hungs converti le penalty (2-0) avant de louper le 3-0 de la tête (38e).

En face, la technique des Crits, Schroeder et autre Namotte ne suffit pas à renverser la vapeur. Seul Tudisco, à l’heure de jeu, parvient à relancer quelque peu le suspense d’un tir croisé qui trompe Hagemann après avoir heurté le montant.

"J’ai bien dit à mes joueurs qu’on aurait pu mener 3-0 à la pause.On s’est un peu fait peur pour rien.Mais étrangement, malgré le 2-1, je n’étais pas stressé.On a bien respecté les consignes face à un adversaire très technique" dixit le coach malmédien Selahattin Deniz qui rappelle que son équipe "reste invaincue à la maison, mais sur le terrain A (NDLR: l’équipe avait perdu sur le terrain B, synthétique, face à Melen). On a encore vu un bon Malmedy à la maison!"

Désormais sans Quentin Jacob

Au classement, les Dragons (41 points) signent une belle opération puisqu’ils reviennent à hauteur du voisin Ster-Francorchamps. Tout ça, grâce à ce joli succès décroché sans Bastien Courtois (vacances), José Masset (diminué mais sur le banc) et Orhan Kivrak (travail).

À noter que ce 2-1 face à l’UCEdevrait être la dernière prestation de Quentin Jacob avant un certain temps. "Depuis septembre, il a reculé l’intervention mais début de semaine il sera opéré du syndrome des loges, donc on ne pourra plus compter sur lui" ponctue le coach Deniz, dont l’équipe tentera d’enchaîner à domicile lors du lundi de Pâques (18 avril – 18h) face à Sprimont B.

