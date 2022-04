Cartes jaunes: Turco, A.Keysers, Matafadi Kahungu, Doutreloup, Lindemann, Marion.

Buts: Choupo (1-0, 6e), Camara (2-0, 18e), Lindemann (2-1, 26e), Fall (3-1, 49e)

SPRIMONT B: Peharpre, Fall, Bah, Camara, Ipanga Kebantima, A.Keysers (87e Barrie), Daenen, D.Keysers (89e Rasquin), Choupo, Sutera, Marion.

BEAUFAYS: Dehecq, Bosson, Nana Feuzeu, Fourny (36e Dallemagne), Carvalho Fernandes (60e Esposito), Turco, Temsamani (60e Foguenne), Vieira Laranjeira, Doutreloup, Lindemann, Matafadi Kahungu (73e Masovic).

Sprimont B n’avait pas le choix cet après-midi: il fallait s’imposer à domicile face à Beaufays afin de croire encore au maintien. Les Sprimontois l’ont fait, et de belle manière. "Notre première demi-heure est la meilleure de la saison. Je suis vraiment très fier de mon groupe. C’est une équipe très jeune, qui est dans une situation compliquée au classement, et c’est admirable de toujours tenter de développer un beau football. On aurait pu casser le jeu dans ce match couperet, mais on ne l’a pas fait, que du contraire. Si on est amenés à descendre en fin de saison, on pourra être fier d’avoir continué à jouer de la sorte", se réjouit le coach Patrick Fabère.

Après la défaite survenue ce jeudi face à Melen, Sprimont B a su relever la tête directement pour aller chercher une victoire capitale dans la course au maintien. "C’était important de se relever directement. Ce qu’on a proposé est très intéressant quand on voit la qualité de cette équipe de Beaufays. J’ai senti plus de fatigue dans le chef de mes joueurs lors de la seconde période face à Melen plutôt qu’aujourd’hui. Cela est bien tombé car mon banc était très jeune. Si Beaufays revenait à 3-2 et que j’étais amené à faire beaucoup de changements, cela aurait pu être le feu dans notre défense" conclut un très heureux Patrick Fabère.