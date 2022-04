« Physiquement pas au niveau », Raeren-Eynatten a tenu bon

HERSTAL: Fillieux, Dongala (70e Botterman), Audoor, Goblet, M. De Brouwer, Ljubic (86e Koudawo), D. De Brouwer (76e Sixset), Benothman, Mbazoa, De Jezus, Diallo.

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Kupper, Stoffels, Niro, Thonus, Offerman (44e Evertz), Dohogne, Klauser, Mangaya (62e Stochkov), Bong (88e Najdawi), Diané (73e Collubry).

Face à une équipe de Herstal qui venait d’inscrire onze buts en trois matchs, Raeren a réussi à garder le zéro derrière grâce à un excellent Romain Longaretti. Le gardien des Germanophones a tenu les siens dans le match en se montrant décisif à plus d’une reprise, surtout lors d’une première mi-temps clairement à l’avantage herstalien.

Ce sont pourtant les visiteurs qui s’offraient la première vraie occasion du match. Au départ et à la conclusion de l’action, Dieuveille Mangaya plaçait juste à côté du but. Et c’était pratiquement tout ce que les Raerenois avaient à montrer offensivement. "Physiquement, on n’était pas au niveau , reconnaît Jonathan Négrin. Quand on va moins bien, on a tendance à prendre des buts mais, cet après-midi, on a été solides défensivement."

Il fallait l’être face à cette belle équipe herstalienne, sans doute boostée par la présence d’Alessandro Albanese. Buteur avec Ostende un jour plus tôt, l’ancien herstalien était venu donner le coup d’envoi et soutenir ses anciennes couleurs.

Diallo était le premier à donner des sueurs froides au banc raerenois lorsqu’il parvenait à passer le gardien mais n’arrivait pas à conclure, son ballon étant repoussé par le poteau (18e). Sept minutes plus tard, ce même Diallo se montrait encore menaçant avec un puissant coup franc repoussé par Longaretti, à l’affût aussi pour stopper la repise de Mbazoa (25e).

De Jezus avec une aile de pigeon osée et une tentative qui frôlait le montant (35e et 37e) aurait aussi pu ouvrir le score. "Les occasions étaient là, il ne nous a manqué que la concrétisation" , analyse le coach de Herstal, Patrick Sangwa. Et si son équipe aurait pu encore l’emporter en fin de match, c’était sans compter sur un Longaretti en état de grâce, intraitable sur une tête de Diallo (89e). La seule véritable occasion de cette deuxième mi-temps qui aura été bien moins animée que la première.