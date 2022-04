Cartes jaunes : Mostade, Simon, Bauduin; Lonneux

Buts : Scheffer (0-1, 60e), Mailleux (1-1, 74e), Zougar sur pen. (2-1, 75e)

FAIMES : Houart, Bonnechère, Delbrassine, Massart, Mostade, Simon, Mailleux, Jacques (55ePousset), Eeke, Bauduin, Zougar

MELEN : Piron, Lambrechts, Leroy, Franchimont, Memeti, Gonera (58eBemelmans), Henke, Lonneux (89eDumoulin), Palleschi, Crisigiovanni (58eHaydan), Scheffer.

Dimanche dernier, les Faimois sont passés à côté de leur sujet face à une équipe de Rechain surmotivée. Luc Ernes a visiblement su trouver les mots pour remotiver ses troupes. Ce sont les Soumagnards qui entrent le mieux dans la rencontre, mais les tirs de Scheffer et Lonneux passent à côté du cadre. Les locaux laissent passer l’orage et installent leur jeu. Jacques oblige d’abord Piron à la parade. Ensuite, c’est au tour d’Eeke, bien servi par Massart, de tenter une reprise acrobatique.

À la pause, malgré une entame à l’avantage de Melen, Faimes peut regretter son manque de réalisme en phase de finition. Pourtant, c’est bien Melen qui va ouvrir le score. Massart rate complètement sa passe en retrait à son gardien qui tente une sortie pour sauver les meubles. Mais Scheffer est plus rapide et s’empare du ballon qu’il pousse calmement au fond du but vide (0-1).

Faimes est piqué au vif et ne se laisse pas abattre. D’ailleurs, un quart d’heure plus tard, Pousset, qui vient de monter au jeu, passe à Mailleux esseulé dans le rectangle. Ce dernier en profite pour battre Piron d’un tir croisé (1-1). Dans la foulée, Bemelmans accroche ce diable de Bauduin dans la surface. Penalty. Zougar s’élance. Piron touche de la main, mais le cuir poursuit sa course au fond des filets (2-1). Ce n’est pas tout, puisque Bauduin frappe le montant peu après.

En toute fin de rencontre, les visiteurs se voient siffler deux positions de hors-jeu peu évidentes qui auraient pu leur permettre de rétablir l’égalité.

"En fin de match, on nous a sifflé deux positions de hors-jeu inexistantes. Tout le monde le voit sauf le juge de touche. Soit c’est de la malhonnêteté, soit il doit changer de boulot. Mais il doit revoir les règles du jeu. C’est un coup d’arrêt pour nous après un 12 sur 12. Le match s’est aussi joué sur les remplacements. Mon joueur a fait une entrée catastrophique, tandis qu’à Faimes, Pousset a permis de faire la différence" , regrette Pascal Collin, le T1 de Melen.