Carte rouge: Sedici (83e, 2j)

Cartes jaunes: Ramet, Louis.

But: Stolsem (1-0, 91e).

J ALHAY B: Moyen, Mister, Pottier, Garcia, Agus, Haas (90eGilson), Marquet (60eHendrick), Kherchouch, Bebronne (35eRoufosse), Rensonnet, Stolsem.

SART B: Ramet, Louis, A.Bruyere, M.Bruyere (45eCounotte ), Jacquemin, Stolsem, Bourguignon, Lejeune, Pirnay (45eCustinne), Jerme (45eSedici), Deldime (70eDalkenne).

C’était un déplacement qu’il ne fallait pas manquer pour des sartois plus que jamais en course pour le titre. Un derby qui débute par un échange de va-et-vient entre les deux camps mais sans amener le danger pour autant. La première occasion digne de son nom arrive à la 40eminute lorsque le sartois Maxime Bruyere décoche une belle frappe cadrée que le gardien dévie. Sart B se met enfin à jouer et presse son adversaire mais un peu tard dans ce premier acte. Monsieur Braham envoie les deux équipes aux vestiaires sur ce score vierge.

Sart B passe en tête

Mi-temps dont profite Éric Van Renterghem l’entraîneur visiteur, pour effectuer trois changements qu’il nous explique: "Le calendrier est chargé ces semaines-ci donc je fais tourner mon effectif. Sans pour cela manquer de respect à Jalhay B que je salue d’ailleurs pour son opposition ce dimanche. Même si la manière n’y était pas, non seulement on gagne ce derby mais en plus on prend la tête du championnat. Félicitations à mon groupe."

La pause aura été bénéfique pour les Jaune et Bleu qui exercent un pressing haut dès la reprise. À la 65e, il faut encore un bel arrêt de Benjamin Moyen, le keeper jalhaytois, pour éviter l’ouverture du score. Sart B se voit réduit à 10 à la 83esuite à 2 cartes jaunes adressées à Anthony Sedici pour rouspétances. 88eminute et contre le cours du jeu, Jalhay part en contre et manque de peu le 1-0.

La crucifixion arrive à la 91eminute des pieds de Romain Stolsem qui pousse un penalty logiquement sifflé, c’est 0-1 score final. " On a joué bloc défensif bas en misant sur les contres et c’est passé à deux doigts. Je suis content de mes gars", relativise François Mister, le T1 jalhaytois.

Notons qu’il y avait derby dans le derby ce dimanche: les frères Stolsem, Romain pour Sart B et Nathan pour Jalhay B, s’affrontaient sur la pelouse.

Dimanche soir, c’est Romain qui avait davantage le sourire: Sart prend la tête de P4H, ex aequo avec Chevron et Belllevaux.