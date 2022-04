En position délicate il y a quelques semaines encore, Welkenraedt revient fort en cette fin de saison et se replace idéalement à cinq matchs de la fin du championnat.

"On vise clairement le tour final mais nous sommes au-devant d’un calendrier compliqué" explique le coach Greg Degotte. "Après, nous avons notre sort entre nos mains pour aller le chercher." Ce dimanche, c’est Baelen qui a fait les frais des ambitions des Bleu et Noir. "Même si sur papier il n’y a normalement pas photo, cela restait un derby" poursuit le technicien. "Heureusement, nous ne sommes pas tombés dans le piège. C’était un match à sens unique et le résultat aurait pu être plus lourd." Pourtant sur une belle série de 4 points sur 6 lors des deux derniers matchs, Baelen n’aura donc pas résisté aux assauts de son voisin. "On est tout simplement battus par plus fort" admet le T1 baelenois Christophe Sangiovanni dont l’équipe voit de plus en plus se profiler le spectre de potentiels barrages. "Je pense que concernant la relégation directe, on peut arrêter de regarder derrière nous.Il faudrait vraiment une catastrophe pour que Dalhem nous rattrape. On va donc essayer d’engranger tout ce qu’on peut d’ici la fin de saison et on verra si on peut reprendre Warsage B."

Avec quatre matchs encore à disputer dont un Warsage B – Baelen lors de la dernière journée, c’est encore possible… et même recommandé! Car avec Huy et Wanze/Bas-Oha actuellement en ballotage défavorable en D3, on se dirige tout droit vers un barrage entre les 14classés de P3.