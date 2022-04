Cartes jaunes: Smets, Closset.

Buts: Maréchal (1-0, 20e), Morrier (1-1, 36e), Maréchal (2-1, 69e)

BATTICE: Flagothier, A. Lejeune, Crahay, JP Bosard, S. Bosard, Serwy, Hougrand, Ramirez, Janssen (54e Piron), Maréchal (86e Parmentier), Farssi.

HERVE: Simonis, Das (73e Materne), Smets, Klein, X. Lejeune, Bressani (81eLeclercq), Morrier, Amory, Verhust, De La Cruz, Closset.

Battu à l’aller, Battice avait à cœur de prendre sa revanche et de confirmer sa bonne forme. Contrat rempli avec cette victoire dans le derby du plateau et une belle série en cours de 12 points sur 12.

Engagé, le match était rapidement mené par les locaux, qui pouvaient compter sur un Benjamin Maréchal en grande forme. Son tir puissant à la 20e rebondissait sur une jambe hervienne avant de tromper Simonis.

Côté hervien, il manquait toujours le dernier geste. Jusqu’à la 36e du moins. Après un travail de Closset, le ballon arrivait dans les pieds de Morrier, isolé dans le rectangle.Ce dernier fusillait Flagothier. Sur la lancée de l’égalisation, Herve poussait.Mais c’est Battice qui se créait deux nouvelles possibilités juste avant la pause. Farssi obligeait Simonis à la parade, avant qu’une tête d’Aurélien Lejeune ne passe au-dessus du cadre. La deuxième période s’annonçait indécise. Cependant, les Herviens allaient perdre en intensité. " En deuxième période, on a manqué d’engagement, on a joué trop bas, estimait Ben Joly, le coach hervien. On les a trop laissés faire, pourtant j’avais l’impression que tout le monde était chaud à la mi-temps. Finalement, je pense que la victoire de Battice est méritée. Ce bilan de 1 point sur 9 fait un peu tache par rapport à notre objectif de tour final."

Sans se créer des tonnes d’occasions, Battice était en effet plus conquérant. Et c’est de nouveau Benjamin Maréchal, bien servi par Salim Farssi, qui trouvait le chemin des filets à un peu moins de 20 minutes du terme. Battice tenait ensuite le coup.

«Ça tourne pour nous»

Le fromage était donc battu, comme le chantaient les joueurs de Steve Doll dans le vestiaire.

" On savait que leurs ballons dans la profondeur pouvaient nous mettre en difficulté, analysait le coach batticien. Mais on a su trouver de l’espace sur les côtés. Je pense que, globalement, notre succès est mérité. On a eu quelques opportunités pour faire 2-1 plus vite. Une fois aux commandes, on devait résister et tenir le résultat. Les matches tournent désormais pour nous. Mais on provoque aussi la réussite. On a fait un grand pas vers le maintien en P2."