Buts: Belboom (0-1, 88e), Camara (1-1, 90e+3).

"Le partage n’a pas la même saveur dans un camp ou dans l’autre, même si celui-ci est logique. On signait à deux mains avant le match pour un partage, mais lorsque l’on mène 0-1 à la 88e…" soupire le gardien-entraîneur hombourgeois Xavier Stassen.

Vaux Chaudfontaine 1 – Warsage 2

Buts: Vanderbek (0-1, 7e), Schonbrodt CSC (1-1, 52e), Galère (1-2, 65e).

"On a retrouvé des valeurs un peu perdues ces derniers temps. Ce n’était pas parfait, loin de là, mais on a fait le taf" , souffle le chef de meute warsagien Michel Remacle.

Blegny 1 – RCS Verviers 1

But: Thielen (1-0, 23e).

Carte rouge au RCS Verviers: El Harmouchi (43e directe).

"Je pense que dans l’ensemble, on méritait un point. Nous avons deux grosses occasions en première période, puis ils ouvrent le score et on est réduit à dix avant la pause. La seconde période était très pauvre en occasions" , note le technicien Toni Castagna dont les Béliers stoppent ainsi l’hémorragie.

Aubel B 2 – Saive 4

Buts: Batalha (0-1, 6e), Lejeune (0-2, 58e), Dumont (1-2, 63e), A. Charef (2-2, 68e), Batalha (2-3, 88e), Lucchese (2-4, 90+2).

"Je me demande toujours comment on est battu aujourd’hui. Au vu des autres résultats, on aurait pu souffler durant les quatre derniers matchs. Je suis certain que l’on peut jouer autrement que cela", assure le joueur-entraîneur aubelois David Malta.

FC 3 Frontières 3 – Trooz 3

Buts: Sangiovanni (1-0, 11e; 2-0, 47e), Mottoulle (2-1, 51e; 2-2, 67e), Onana (2-3, 78e), Belle (3-3, 83e).

"Mené 2-0 et revenir avec un 3-3, c’est toujours râlant. On a eu à faire à une belle équipe de Trooz" , avoue le mentor frontalier Fabrice Burdziak.

Oupeye 0 – Espoir Minerois 0

"On a eu 80% de possession. Il faut être réaliste. Nous avons manqué d’intelligence et de poids offensif aujourd’hui face à une équipe regroupée dans son camp", reconnait le tacticien minerois Gino Piol après ce partage à Oupeye.

Olne 3 – MCS Liège 1

Buts: Raia (0-1, 9e), Simonis (1-1, 18e), Garroy (2-1, 64e), Maquinay sur pen (3-1, 78e).

Malgré la victoire, le coach olnois Boris Lambert soulignait un manque de fraîcheur dans le chef de ses joueurs. "Porter la vareuse d’Olne se mérite et certains l’ont oublié hier soir. Heureusement que les joueurs frais ont fait le boulot."