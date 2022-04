Cartes: Aucune

Buts: Licour (0-1, 2e), Vicqueray (1-1, 15e), Licour (1-2, 18e), Wagemans (1-3, 51e), Van Melsen (2-3, 58e), Licour (2-4, 68e), Grommen (2-5, 73e)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Gilis (80ePiette), Simon, Chandelle, Boreio, Cornet, Raskin, Restiglian, Karatas, Vicqueray, Van Melsen

FIZE: Firquet, Babitz, Mignon (86eM.Renson), Reuter, Wagemans, Eyckmans, Ledure, B.Renson, Gallina (69eGrommen), Rovny, Licour (79eRigo)

Déjà défait à Elsaute (2-0) jeudi, Ster-Francorchamps a vécu une nouvelle défaite ce dimanche. La seconde en quatre jours contre un concurrent direct dans la course au tour final. Si la victoire était pourtant presque obligatoire pour les hommes de Vincent Heins, c’était bien le buteur fizois Licour qui donnait le ton de la rencontre en ouvrant la marque après moins de deux minutes de jeu. Les Sterlains ne se démontaient toutefois pas et mettaient le pied sur le ballon. Bien parti dans le dos de la défense, Vicqueray lobait Firquet pour égaliser au quart d’heure mais Licour profitait d’une belle percée de Benjamin Renson pour rendre à Fize son avance trois minutes plus tard.Deux occasions, deux buts: la réussite était totale pour les Hesbignons qui parvenaient à conserver leur avantage jusqu’à la pause malgré une grosse pression sterlaine.

"Que dire à mes joueurs après un scénario pareil?" s’interrogeait le T1 sterlain Vincent Heins à l’issue de la partie.

"Je n’ai pratiquement rien à leur reprocher.On a fait le jeu tout le match. Notre adversaire a fait preuve d’un réalisme fou." Et ce n’était pas terminé.Car Wagemans de la tête sur phase arrêtée confortait rapidement l’avance de Fize à la reprise. Ensuite, Licour en concluant une belle contre-attaque et Grommen en profitant d’une glissade de Crespin sur une passe en retrait allaient tuer dans l’œuf les espoirs de retour nourri par Ster-Francorchamps lorsque Van Melsen avait réduit l’écart sur une phase arrêtée bien donnée par Gilis. 2-5 score final: l’efficacité était maximale pour les visiteurs qui ont converti absolument toutes leurs occasions.

«Plus d’illusions…»

Si le scénario est cruel pour Ster, il est aussi et surtout dommageable d’un point de vue comptable.Car à cinq matchs de la fin du championnat, les Sterlains sont quasiment condamnés au sans-faute. "Je ne me fais plus trop d’illusions" conclut un Vincent Heins quelque peu désabusé. "Il nous reste peut-être une chance sur dix d’accéder au tour final."

Pour espérer, il faudra en tout cas obligatoirement commencer par une victoire contre Aubel samedi prochain.