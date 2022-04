RBC PEPINSTER: Hanus 9, Maucourant 47, Pirson 20, Delsaute 8, Maréchal 17, Roosen 6, Nyssen 6, Lejeune 0.

Malgré la reprise de Nyssen, les Pepins étaient une fois encore en manque de rotations suite aux absences de Halkin, Deblond et Julémont. "Le retour de notre capitaine nous faisait beaucoup de bien" , explique le coach Horrion, heureux de voir son intérieur fouler à nouveau le parquet après une rupture du tendon d’Achille en tout début de saison. "On a alterné trois défenses qui nous ont finalement permis de revenir car nous avons toujours courru après le score, sauf dans les dernières minutes."

Les Liégeois pouvaient compter sur un trois points de l’ex-Pepin Snackers pour forcer une prolongation (91-91) à quatre secondes du terme du temps réglementaire. Pepinster allait dominer cet extra-time, notamment en convertissant ses lancers francs.

Maucourant: «Bien dans toutes les positions!»

"Très bon match de Pirson pour un retour de blessure" , poursuit le boss pepin. "Mais que dire de celui de Maucourant, je n’ai jamais vu un match individuel pareil."

Les stats parlent d’elles-mêmes avec 47 points inscrits (dont 7 tirs à trois points) avec un pourcentage phénoménal. "Je me sentais bien dans toutes les positions" , détaille le pointeur fou pepin. "Mes coéquipiers me l’ont bien rendu en me mettant dans de bonnes options. Clairement, 47 points c’est mon record absolu. Mais le plus important reste la victoire, ce score personnel n’aurait rien valu si nous n’avions pas gagné ce match!"

Très vite sur les réseaux sociaux cette performance a été commentée... "Beaucoup m’ont félicité pour ma prestation. Mon équipe m’a aussi bien charrié après la rencontre mais je pense que mes coéquipiers étaient contents pour moi! On a bien fêté par la suite… mais pas besoin de mettre autant de points pour ça!"