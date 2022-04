Cartes jaunes: Vanheukelom, Nechat.

Buts: Kudura (0-1, 54e ), Bultot (0-2, 65e), Lufuankenda (0-3, 74e), Kudura (0-4, 83e), Lufuankenda (0-5, 85e).

PONTISSE: Gendrrin, Sangare (65e Alonso), Dongo (81e Hansoulle), Bruzzese, Diouf, Vanheukelom, Berber, Tibrea, Penga, Barry, Nechat (65e Bonanno)

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Gerrekens (9e Krhlanlo), Seewald, Yildiz, Aritz, Islamovic (78e Saviello), Remacle (65e Legenvre), Lufuankenda, Kudura, Bultot

Dès la mise en jeu, leCalaminois Jordan Remacle annonçait les intentions de ses couleurs en tentant sa chance du milieu de terrain mais la barre transversale repoussait sa tentative. Le ton était donné. Sur un terrain sec et très sautillant, La Calamine procédait essentiellement par longs ballons à destination de Bultot, Lufuankenda et Kudura. Alex Digregorio se voyait contraint d’effectuer un remplacement dès la 9e. Gerrekens quittait le terrain suite à un coup reçu au niveau du visage.

À la 11eminute, les Verts héritaient d’un penalty mais Gendrrin, le portier local, choisissait le bon côté sur la frappe de Remacle puis se relevait vite pour contrer la reprise du tireur. La suite de la première période se résumait à une succession d’actions dangereuses dans la surface de Pontisse mais de l’autre côté, Joiris devait aussi se montrer vigilent sur une belle occasion de Dongo. "On a eu droit au match auquel on s’était préparé" , analysait après coup Alex Digregorio. "Pontisse a vendu chèrement sa peau et on ne peut que les féliciter pour ça. Dans leur situation, on ne joue plus que pour un exploit et quoi de mieux que la rencontre face au leader pour le réaliser. Le terrain ne nous a évidemment pas aidés à pratiquer notre jeu habituel."

La deuxième période reprenait sur les mêmes bases. La Calamine se lançait à l’assaut du but de Pontisse et les visités se battaient sur chaque ballon. Il fallait attendre la 54e minute pour voir Kudura débloquer le marquoir. Dès cet instant, la fatigue et la résignation envahissaient plusieurs joueurs de Pontisse et Bultot doublait la mise à la 65e minute. La messe était dite et Lufuankenda, par deux fois, ainsi que Kudura, pour son doublé, donnait au score son allure définitive. « On a su rester calme et serein. Nous nous sommes procuré suffisamment d’occasions. On aurait juste dû faire la différence plus tôt mais au final, je suis satisfait d’être venu gagner ici 0-5″ concluait le joueur-entraîneur des Calaminois.